$!Entregan apoyos de la Beneficencia Pública de Sinaloa a 29 personas de Mazatlán

Apoyos de la Beneficencia Pública de Sinaloa fueron entregados la mañana de este miércoles a 29 personas de Mazatlán en un evento encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. En el evento realizado en las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal, fueron entregados seis kit rosas de brassier y prótesis externas, 23 sillas de ruedas para adultos, dos sillas PCI, dos sillas de baños y dos bastones de cuatro puntos.

“El día de hoy estaremos entregando 35 apoyos, el primero de ellos se trata de seis brasieres con prótesis externas que vamos a entregar a mujeres que lo necesitan, 23 sillas de ruedas, dos sillas de ruedas PCI y dos sillas de ruedas con baño incluido, además de dos bastones”, dijo Palacios Domínguez momentos antes de la entrega protocolaria en la que estuvo acompañada por el director del DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez. “Todo esto gracias a la Beneficencia Pública, estamos muy agradecidos con Gobierno del Estado porque podemos ayudar así a más familias mazatlecas en estos apoyos que son tan necesarios para ellos”.