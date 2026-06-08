$!Entregan apoyos del Programa de Estímulos a la Educación a 800 niñas y niños de Mazatlán

A un total de 800 niñas y niños de este municipio se les entregó este lunes el apoyo del Programa de Estímulos a la Educación por parte del Gobierno de Mazatlán a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal. “El día de hoy estamos muy contentos porque estamos con todas estas niñas y con todos estos niños que van a poder seguir estudiando con estos apoyos”, dijo el director general del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez, en su mensaje en el evento realizado en el Parque Doctor Martiniano Carvajal, en el Centro de la Ciudad.

“Se entregan 800 becas tanto como en la zona urbana como en la zona rural, se estarán dando los bimestres marzo-abril, mayo y junio, con una cantidad total de mil 200 pesos que se estarán entregando por niño de los que estén inscritos en este programa”. Al evento programado para las 9:00 horas estaba programada la asistencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, pero no asistió por atender a pobladores de comunidades de El Habal que realizaron una manifestación en contra de que en esa sindicatura se construya el Relleno Sanitario de Mazatlán.