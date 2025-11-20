$!Entregan ascensos a personal de la Tercera Región Militar en Mazatlán

Este día en que se celebra el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se entregaron ascensos al grado inmediato a elementos de la Tercera Región Militar en un evento realizado en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, con sede en Mazatlán. “Hoy nos reunimos para celebrar un acontecimiento de gran significado, el ascenso de quienes con disciplina, entrega y profesionalismo han demostrado estar preparados para asumir nuevas responsabilidades”, dijo el Jefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Juan Reyes García Paredes, en su mensaje en el evento.







“Este ascenso merecido no es solamente un ascenso en la escala jerárquica, es el reconocimiento al esfuerzo constante, a la integridad y al compromiso que caracteriza a quienes hoy avanzan un paso más en su trayectoria”. Ante personal de los diferentes niveles jerárquicos, autoridades invitadas y familiares del personal de hombres y mujeres que ascendieron al grado inmediato superior, añadió que cada uno de los ascendidos ha dejado huella a través de su trabajo diario, han enfrentado desafíos, han demostrado liderazgo, han sabido tomar decisiones y han aportado con su dedicación al cumplimiento de sus objetivos a la institución. “Por ello este ascenso simboliza la recompensa justa a un camino recorrido con sacrificio, con constancia y con valores sólidos, pero también es importante recordar que un ascenso no sólo reconoce lo que se ha logrado, también marca el inicio de nuevas responsabilidades, supone un compromiso renovado con excelencia, con ejemplo y con la misión que todos compartimos”, recalcó.







“A partir de hoy quienes ascienden serán referentes para sus compañeros, guías en el trabajo y pilar más sólido dentro de este instituto armado. Asimismo extendemos nuestro reconocimiento a las familias cuyo apoyo silencioso ha sido fundamental, ellos han acompañado las jornadas largas, desafíos y los momentos difíciles, su presencia es parte esencial de este logro”. Recalcó a los ascendidos que su ascenso es plenamente merecido, cada paso, cada esfuerzo y cada acto del servicio los ha llevado hasta este momento. “Que esta nueva jerarquía sea el impulso para seguir ascendiendo, para continuar aportando con la misma pasión y para honrar la confianza que hoy se deposita en ustedes, a nombre de esta institución reciban mis más sinceras felicitaciones, que este ascenso sea sólo el inicio de nuevas metas y mayores éxitos, enhorabuena por este logro tan bien ganado”, reiteró. En el evento donde se colocaron las insignias de los nuevos grados de jefes y oficiales, a quienes en su honor se tocó el Tres de Diana, se recordó que fue en 1961 cuando el en ese entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, estableció que el 20 de noviembre de cada año se otorgue el ascenso al nivel jerárquico superior al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que así lo obtenga. El Mayor de Infantería Ivanoch Olivares Nieto dijo a sus compañeros ascendidos que hoy es un día de celebración en el que se cierra un capítulo de esfuerzo y dedicación y comienzan otro lleno de nuevas metas y retos al ascender un grado más en el escalafón jerárquico en el instituto armado. “Este logro no solo simboliza el reconocimiento a nuestro trabajo, sino también la oportunidad de seguir sirviendo con mayor responsabilidad y compromiso siempre apoyados por nuestras familias quienes son nuestra fortaleza en este camino”, continuó Olivares Nieto.







