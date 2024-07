“Hoy estamos entregando una parte porque no nos ha llegado la otra, la compra fue por 29 millones 517 mil solamente para Parques y Jardines y consiste en la entrega de hoy, la otra quizá la próxima semana ya llegue, ya está adquirida, ya está el contrato, ya está licitado, nada más es cuestión de las entregas del proveedor”, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Lo que hoy se entrega son cinco (camiones de volteo) volteos con caja de 14 metros cúbicos, esos volteos tienen un costo de 14 millones, es lo más costoso, son cinco volteos, se entregan dos minicargadores, ya les habíamos dado y hoy les vamos a completar con los minicargadores porque son muy necesarios, son chiquitos, levantan la tierra, te va a ir levantando la tierra y así evitas que estén paleando, les facilita el trabajo a los empleados porque no es a puro pulmón, ya tienes un minicargador que que va ayudar”.

“Está por llegar las tres camionetas doble rodado para que cada sector tenga una, porque ya tenemos una y faltan tres para completar una en cada sector (de los cuatro en que se divide la ciudad), que las utilizan tanto para mover equipo, personal o recoger basura, maleza, ya ves que en los parques o en los camellones siempre quedan bultitos que dices oye por qué no lo han recogido, porque siempre dependían de Obras Públicas, que Obras Públicas les prestara un camión, les prestara una camioneta, ahora ya no, ahora ya va andar el equipo detrás recogiendo, no esperando a que se queden ahí los montones, eso va eficientar mucho”, continuó.

“Luego vienen dos pipas, ya tenemos dos, vienen dos pipas más para que cada sector tenga su pipa, qué significa que cada sector tenga, es que no dependa de una pipa que va cruzar toda la ciudad de un sector a otro, sino que esa pipa no se salga de ese sector, sino que esté siempre a la mano, disponible, que no dependa de un camión, de una maquinaria de un punto a otro de la ciudad, faltan dos pipas, tres camiones con doble rodado, cuatro sopladores para mover las hojas, seis podadoras de arrastre, 10 motobombas, 12 motosierras y 35 desbrozadoras, es lo que falta por entregar”.