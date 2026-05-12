$!Entregan constancias de aptitud a transportistas y operadores de servicios públicos de Mazatlán

“Esta semana concluyó la entrega de constancias a las diversas organizaciones de transportistas, señalando que hubo un total de 738 conductores del servicio público acreditados para iniciar su trámite correspondiente en el certificado de aptitud, al cual tendrán que integrar los documentos básicos y el antidoping libre de drogas para poder obtener el certificado”, detalló Mendoza López.

Juan de Dios Mendoza, delegado de Vialidad Municipal, informó que los conductores eran en su mayoría pertenecientes a la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán y autotransportes Águilas del Pacífico, los cuales deberán continuar el trámite de comprobación de INE, domicilio, licencia de conducir y carta de no antecedentes penales para operar.

Con el objetivo de reforzar las normas de buen manejo a sus conductores, la Dirección de Vialidad y Transporte de Mazatlán llevó a cabo la entrega de constancias de aptitud a 738 transportistas y operadores de servicios públicos locales, quienes cumplieron exitosamente con la capacitación.

Indicó que también se entregaron constancias a conductores de pulmonías, taxis rojos y taxis verdes, aurigas rojas, aurigas blancas y de línea amarilla, así como a choferes de transporte escolar, a quienes se les instruyeron indicaciones para dar un mejor servicio y respetar a mujeres, niños, adultos mayores y jóvenes.

“En este caso en particular, como se refería al transporte urbano, se fue muy preciso en platicar con todos los choferes de ambas agrupaciones para dar un mejor servicio a la comunidad mazatleca y obviamente a los turistas que se suban a los camiones”.

“Entre las recomendaciones más importantes estaban respetar el precio autorizado, respetar el precio a estudiantes, contar con unidades en buen estado, y sobre todo el trato amable al pasajero, como ayudar a discapacitados, a mujeres y ancianos, sin importar que con esto se retrasaran un poco en el transcurso de su ruta”.

Declaró que en caso de fallar en varias reglas de servicio y tránsito, los choferes serán acreedores a sanciones por parte de Vialidad y Transporte, buscando entablar pláticas con el concesionario y las Alianzas camioneras para solventar cualquier correctivo impuesto.

“Se les inculcó el hecho de que tienen que respetar todas las indicaciones de tránsito, las indicaciones de Vialidad y Transporte, para brindar un excelente servicio a la comunidad pasajera. Entonces, con estas constancias declaramos que los 738 conductores son aptos para realizar el trámite correspondiente y puedan conducir las unidades”.