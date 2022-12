$!Entregan el Premio al Mérito Juvenil 2022 en Mazatlán

”En este sentido exhorto al Gobierno Municipal que en reconocimiento a la juventud no quede en esta premiación, sino que el reconocimiento vaya más allá de este Honorable Cabildo, que vaya y rescate a los jóvenes que tienen capacidades, pero no las oportunidades o no tienen el contexto de construir esas oportunidades”, recalcó Cárdenas Toledo.

”Desde este Honorable Cabildo también exhorto a la comunidad juvenil mazatleca que no flaqueen, que no se rindan, que luchen, vayamos todos a las aulas, los libros y el conocimiento son la mejor estrategia para combatir la delincuencia, la desigualdad social, por un Mazatlán mejor, por un Sinaloa mejor y por un México mejor, muchas gracias”.

En la sesión que también fue presidida por el Secretario del Ayuntamiento, Rafael Mendoza Zataráin; la presidenta del Sistema DIF Municipal, María Teresa Apodaca de González, regidoras y regidores, así como familiares de los jóvenes premiados, el Presidente Municipal expresó que se ve día con día que la sociedad convulsiona y se empieza solamente en esa convulsión a ver la parte mala, a destacar lo que está mal en la sociedad y a dejar de lado lo que se tiene que destacar y sentirse orgullosos.