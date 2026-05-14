$!Entregan en Mazatlán 500 tarjetas de la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Un total de 500 tarjetas fueron entregadas a nuevos beneficiarios de la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el municipio de Mazatlán, y posteriormente se les informará cuándo se les depositará el apoyo del primer bimestre de 3 mil 300 pesos. “Hoy entregamos 500 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, parte de las mil 668 que se entregarán en total en Mazatlán, un compromiso cumplido del Gobierno de México, de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum con las personas que viven con una discapacidad”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento.







“Un apoyo que llega como debe ser: directo y sin intermediarios a manos de quienes tienen el derecho de recibirlo, quiero que nos detengamos un momento para reflexionar en lo que significa este programa que no existía en los gobiernos anteriores, una persona con discapacidad permanente enfrenta gastos que muchas veces el presupuesto familiar no alcanza para cubrir, este apoyo acompaña de corazón a los beneficiarios y a sus familias para hacerlos fuertes y recordarles que Mazatlán, Sinaloa y México entero lo abazan”. Recordó que en Sinaloa, gracias al Gobierno del Estado, todas las personas de 0 a 64 años de edad con una discapacidad tienen su apoyo que los respalda y esto ya es un derecho establecido en la Constitución Política del País.







También reiteró que actualmente Mazatlán tiene 127 mil 447 beneficiarios de los distintos programas del Bienestar del Gobierno Federal con una inversión que supera los 3 mil 144 millones de pesos al año, casi uno de cada cuatro mazatlecos recibe un apoyo directo que mejora su vida cotidiana. Correspondió a Pablo González Rubio Araujo dar las gracias por este apoyo a nombre de los beneficiarios.



