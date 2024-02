También dijo que aunque cada año se cambia el padrón, se pueden dar altas y bajas durante el año.

Correspondió a la señora Micaela López a nombre de las y los adultos mayores beneficiados agradecer el apoyo principalmente a la presidenta del Sistema DIF Municipal y al Alcalde González Zataráin, a Dios y a quienes a través de ellos se hace posible esta ayuda.

Recalcó que gracias a ellos también en diciembre pasado fue operada de las cataratas y pudo recuperar la vista, pues desde hace cerca de 15 años padecía esa enfermedad en su ojo derecho, a través del cual ya no veía.

“Una vez que fui al DIF miré el anuncio que iba haber una campaña para que operaran de las cataratas, yo le dije a una de las señoritas que por favor me apuntara porque yo de mi ojo derecho ya no veía y pues me anotó la señorita y no tardaron mucho en hablarme para que fuera a mi primera consulta de valoración y pues me sentí muy feliz y me dieron ganas de llorar, dándole gracias a Dios”, continuó la señora Mocaela López, vecina de esta ciudad.

Agregó que finalmente fue operada el pasado 26 de diciembre en la Clínica Oftalvision de este puerto que también participó en este programa, por el cual pudo recuperar la vista en dicho ojo que tenía cataratas.

“Le di gracias a Dios y dije Dios mío, te doy las gracias sí, pero dime pues a quien debo agradecer, a quien voy a darle las gracias después de tí de lo que hicieron posible regresarme la vista porque mi ojo ya estaba perdido, aparte pues económicamente no teníamos los medios porque son operaciones muy costosas, ahorita ya gracias a Dios que puedo darle las gracias al Presidente Édgar González Zataráin y a la presidenta (del Sistema DIF Municipal) María Teresa Apodaca de González, les doy las gracias porque ellas hicieron posible de que estas cosas se hagan, porque ellos son los que mueven todo, gracias a ellos y no soy solamente yo, creo, la que debe estar agradecida con ellos, porque habemos más que yo que creo que han recuperado la vista”, enfatizó tanto en su mensaje como en entrevista.

Por su parte Marián Montes, a nombre de las Madres Solteras Jefas de Familia beneficiadas agradeció también a Dios, a la titular del Sistema DIF Municipal y al Alcalde por esta ayuda que la necesitan.

“En el nombre de todas las madres solteras hoy quiero agradecer a esta noble institución que es el DIF Mazatlán por los apoyos que entregan a quienes más los necesitamos, esos apoyos económicos que recibiremos el día de hoy nos servirán para aligerar nuestra vida diaria, gracias al Alcalde Édgar González y gracias a la doctora Mayté Apodaca, presidenta del DIF”, expresó Marián Montes.