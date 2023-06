“Es una situación muy difícil, tenía a sus papás ahí con ella, adultos mayores y esas historias yo me las encuentro en la calle todos los días porque todos los días salgo a caminar a las colonias, en la mañana, en la tarde y me encuentro madres solteras con hijos discapacitados, madres solteras con hijos con cáncer, madres solteras con hijos con diabetes, con enfermedades crónico degenerativas, madres solteras que se hacen pedazos por conseguir el sustento de sus hijos, que mientras van a trabajar tienen que encargar a sus hijos a veces a la abuela cuando tienen y si no tienen a la vecina o a alguien ajeno a la familia y que eso ya es un problema porque se deja en manos de alguien que no es la mamá a los hijos”, continuó González Zataráin.

“Pero qué puedes hacer, o los cuidas o trabajas para darle alimento, darle calzado, darle ropa, darles medicamentos, darle estudios, es una situación muy difícil para todas las mujeres, las madres solteras, muy dura, por eso este programa cuando lo crearon, yo felicito la verdad a quienes tuvieron esa gran visión, por supuesto mi esposa, Armida y un servidor decidimos incrementar la aportación, queremos el próximo año si los regidores nos apoyan incrementar más la aportación a este tipo de programas, que crezca el padrón, pero también que crezca la cantidad, el recurso, porque todos los días suben las cosas, ya no cuesta lo mismo la tortilla que hace seis meses, ni el frijol, ni el arroz, ni el azúcar, todo se encarece, entonces hay que buscar cómo subimos esa aportación”.

Entre otros puntos, recalcó que al igual que el Gobernador del Estado prefiere destinar recursos a la obra humana que en cosas que a veces ofenden cuando se tira o despilfarra el recurso público en cosas inservibles.

“Entonces estamos tratando de hacer un Gobierno con mucho sentido social, con mucho humanismo como dice el Gobernador y para eso yo le agradezco a quien me ayuda a hacer ese trabajo, a mi esposa que es una mujer humana, no porque esté en el puesto, ella de toda la vida ha sido así y le gusta, cuando no está en un puesto público sigue haciendo altruismo y se va a las escuelas a atender a los niños de la salud bucal, con problemas de caries, con problemas de sus dientes y ahí anda en las escuelas”, continuó el Alcalde.

Pidió a las beneficiadas presentes que sea lo duro que sea la vida no se deben rendir.

“Sea lo duro que sea la vida no hay que rendirse, no hay que desfallecer, sea lo duro que sea tenemos una vida, sentimos una vida y Dios nos dio esta vida para salir adelante, buscar tratar de ser feliz y no siempre se es feliz con las cosas materiales, se es feliz conviviendo con la familia, platicando con la vecina, se es feliz tratando de disfrutar la vida, busquemos ser felices de esa forma”, expresó.

“Busquemos disfrutar esta vida, busquemos cómo los problemas a pesar de que tenemos que cargar con ellos no nos tumben, no nos derroten porque si nos dejamos vencer estamos también permitiendo que nuestros hijos, que los que dependen de ustedes también caigan vencidos por los problemas”.

Correspondió a la Brenda Álvarez agradecer a nombre de las beneficiarias Madres Solteras agradecer la entrega de este apoyo y pidió que se incremente el mismo y llegue a más personas que lo necesitan.

“Sé de primera mano que gracias a usted señor Alcalde Édgar González el incremento fue de 2 mil pesos bimestrales cuando se recibían mil anteriormente, nosotros somos parte de este apoyo este año, el año que entra esperemos que se le dé a muchas más madres que de verdad lo necesitan, que tenemos carencias, que no tenemos a lo mejor una figura paterna que esté ahí, que de el apoyo, hay padres que están ausentes, a lo mejor madres viudas, todas nos identificamos a lo mejor con diferentes historias, pero de primera mano agradecerles que nos den este gran apoyo”, dijo la señora Brenda Álvarez.

El evento también fue encabezado por la presidenta y la directora del Sistema DIF Municipal, María Teresa Apodaca y Armida Hernández Lara, así como algunas regidoras y regidores.