$!Entregan escrituras y certificados a familias desplazadas y ejidatarios de Mazatlán y Concordia

MAZATLÁN._ Personas desplazadas por la violencia, ejidos y asentamientos de Mazatlán y Concordia, recibieron escrituras, títulos y certificados. La Procuraduría Agraria y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa liberaron mil 197 documentos, asegurando patrimonios de por vida a 350 de Mazatlán y 317 personas de Concordia, en un evento realizado este jueves en el Parque Martiniano Carvajal. Mediante el programa de certeza jurídica emprendido por el Gobierno federal, el Estado y los dos municipios del sur, se benefició a familias que se desplazaron de la sierra de Concordia desde que inició la crisis de seguridad y tuvieron que buscar asilo en el puerto. Entre los beneficiados se encuentran Nereida Guadalupe, de Pánuco; y Brenda Delfina Páez, de El Walamo, a quienes los títulos de propiedad y escritura les dará tranquilidad de contar con un patrimonio seguro.









Omar López Campos, titular de Sebides; el encargado de la Procuraduría Agraria, Juan Carlos Patrón Rosales; la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; y el Presidente Municipal de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, destacaron la importancia de la certeza jurídica para las familias que por años contaban con un patrimonio sin documentos que lo acreditaran. Palacios Domínguez destacó esta acción como un día de justicia social por la entrega de 350 escrituras y 300 más en proceso en el municipio que representa. Este ocasión se trata de 728 documentos diversos, 403 certificados parcelarios y 300 más títulos de propiedad, de los cuales destacan la mayoría de mujeres, 92 títulos de propiedad y 98 certificados. Por su parte, Patrón Rosales dijo que a nivel estado había un gran rezago de documentos sin la certeza jurídica y que a la fecha llevan liberados 40 mil en todo Sinaloa; sin embargo, hay municipios que presentan mayor porcentaje como Culiacán y en la zona norte.







