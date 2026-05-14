$!Entregan escrituras y certificados a familias desplazadas y ejidatarios de Mazatlán y Concordia

MAZATLÁN._ Personas desplazadas por la violencia, ejidos y asentamientos de Mazatlán y Concordia, recibieron escrituras, títulos y certificados.
La Procuraduría Agraria y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa liberaron mil 197 documentos, asegurando patrimonios de por vida a 350 de Mazatlán y 317 personas de Concordia, en un evento realizado este jueves en el Parque Martiniano Carvajal.
Mediante el programa de certeza jurídica emprendido por el Gobierno federal, el Estado y los dos municipios del sur, se benefició a familias que se desplazaron de la sierra de Concordia desde que inició la crisis de seguridad y tuvieron que buscar asilo en el puerto.
Entre los beneficiados se encuentran Nereida Guadalupe, de Pánuco; y Brenda Delfina Páez, de El Walamo, a quienes los títulos de propiedad y escritura les dará tranquilidad de contar con un patrimonio seguro.
Omar López Campos, titular de Sebides; el encargado de la Procuraduría Agraria, Juan Carlos Patrón Rosales; la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; y el Presidente Municipal de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, destacaron la importancia de la certeza jurídica para las familias que por años contaban con un patrimonio sin documentos que lo acreditaran.
Palacios Domínguez destacó esta acción como un día de justicia social por la entrega de 350 escrituras y 300 más en proceso en el municipio que representa.
Este ocasión se trata de 728 documentos diversos, 403 certificados parcelarios y 300 más títulos de propiedad, de los cuales destacan la mayoría de mujeres, 92 títulos de propiedad y 98 certificados.
Por su parte, Patrón Rosales dijo que a nivel estado había un gran rezago de documentos sin la certeza jurídica y que a la fecha llevan liberados 40 mil en todo Sinaloa; sin embargo, hay municipios que presentan mayor porcentaje como Culiacán y en la zona norte.
“Entonces, a esta fecha nos parece que ya vamos rebasando los 40 mil documentos entregados. ¿Qué quiero decir? Pues que obviamente esos documentos estaban en resguardo en bodega. De septiembre a la fecha, de mi llegada a la Procuraduría Agraria, hemos sumado alrededor de 10 mil a esa cifra, porque hemos estado realizando una serie de actividades en todo el estado y, por supuesto, con la colaboración de Sedatu, de Sebides, el Registro Agrario, el IMSUS y los municipios con nosotros quienes somos las dependencias federales, que mantenemos una mesa de certeza jurídica y que nos reunimos constantemente para estar revisando dónde tenemos algunos rezagos de entregas”.
Agregó que hay municipios que traen alrededor de 2 mil a 4 mil documentos sin entregar, como en Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, que registra un número alto.
“Ahorita los que hicimos en ese evento van a estar concentrados aquí Mazatlán y Concordia, porque ya hicimos un evento allá donde entregamos alrededor de 500 documentos, casi a mi llegada allá en 2025. Pero muchas de la gente que no acudió a recibir sus documentos los estamos convocando aquí y son compañeros desplazados que viven en municipios como Mazatlán”.
Patrón Rosales se refirió a las familias de desplazados de los ejidos de los altos de la sierra de Concordia y que están desplazados en la zona de Mazatlán o Villa Unión, particularmente.
“Porque los compañeros no van a ir, pues, y necesitamos entregarles la certeza jurídica de los documentos que les pertenecen como títulos y certificados. Cuando hablamos de títulos, hablamos de un solar, de una casa; y cuando hablamos de certificados, son las parcelas que tiene cada ejidatario, cada ejidataria. Entonces, ahorita lo que queremos es que este año terminemos y el 22 de julio seguiremos en Escuinapa y en Cosalá para terminar la entrega”.
Después, abundó el funcionario, se reprogramará una nueva jornada para revisar cuántos documentos todavía quedan en las bóvedas del Registro Agrario Nacional.