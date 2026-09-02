$!Entregan este miércoles apoyos a 208 familias del Programa Peso a Peso, en Mazatlán

Apoyos del Programa Peso fueron entregados la mañana de este miércoles a 208 familias de Mazatlán en un evento realizado en el Parque Doctor Martiniano Carvajal, en el Centro de la Ciudad. “El día de hoy son 208 familias beneficiadas con un monto total de un millón 408 mil 912 pesos, ya tenemos un total hasta el día de hoy de más de mil 280 familias apoyadas en el Peso a Peso, va una inversión de 6 millones 820 mil 711 pesos apoyados a más de 108 colonias de Mazatlán y de zona rural”, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno Municipal, Francisco Javier García Ruiz. “Traemos prácticamente casi 2 millones 200 mil pesos todavía que tenemos para poder apoyar a las familias de Mazatlán, entonces el programa sigue activo”.

A este evento realizado a las 10:00 horas de este 2 de septiembre estaba agendada la asistencia de la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, pero tras el atentado en contra del Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, y del trabajador de esa misma dependencia que conducía la unidad oficial al momento de la agresión, ya no acudió a ese lugar. García Ruiz precisó que las personas interesadas en obtener uno de estos apoyos pueden acudir a la dirección de Bienestar en mención con su credencial de elector, la Clave Única de Registro Personal y un comprobante de domicilio para ser atendidas y se les pueda ayudar. En su mensaje en el evento precisó que este día se entregó un millón 408 mil 912 pesos en apoyos de enseres domésticos, material de construcción, pintura, tinacos, minisplit, entre otros. ”Decirles que este programa ha llegado ya este año a 109 colonias y comunidades de Mazatlán, les agradezco siempre la confianza que han tenido al Ayuntamiento de Mazatlán”, continuó ante decenas de personas beneficiadas.