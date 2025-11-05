$!Entregan gratis auxiliares auditivos a 240 personas del sur de Sinaloa, a través de la Beneficencia Pública de Sinaloa

MAZATLÁN._ Un total de 240 sinaloenses, de los cuales 131 son mazatlecos, recibieron la entrega gratuita de auxiliares auditivos, la mañana de este miércoles en el puerto.

De acuerdo con un comunicado, la jornada de apoyo se realizó hoy miércoles y continuará mañana jueves y es a través del Sistema DIF Mazatlán, en coordinación con la Beneficencia Pública de Sinaloa, en el Auditorio del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán.

Las personas beneficiadas son de los municipios del sur del estado Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Durante el evento, la Alcaldesa Estrella Palacios, agradeció este apoyo a las familias que más lo necesitan.