$!Entregan gratis auxiliares auditivos a 240 personas del sur de Sinaloa, a través de la Beneficencia Pública de Sinaloa

MAZATLÁN._ Un total de 240 sinaloenses, de los cuales 131 son mazatlecos, recibieron la entrega gratuita de auxiliares auditivos, la mañana de este miércoles en el puerto.
De acuerdo con un comunicado, la jornada de apoyo se realizó hoy miércoles y continuará mañana jueves y es a través del Sistema DIF Mazatlán, en coordinación con la Beneficencia Pública de Sinaloa, en el Auditorio del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán.
Las personas beneficiadas son de los municipios del sur del estado Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.
Durante el evento, la Alcaldesa Estrella Palacios, agradeció este apoyo a las familias que más lo necesitan.
“En Mazatlán creemos firmemente en esa idea; al contrario del pasado, sabemos que la beneficencia no es caridad, sino un acto de equidad y de dignidad. Y eso es lo que representa este programa: devolverle a muchas personas la posibilidad de volver a un mundo que está lleno de sonidos. Agradezco a mi equipo del DIF Mazatlán, encabezado por el director José Luis Gómez, por su compromiso y dedicación en apoyo a esta tarea. Este trabajo cercano y humano es el que da sentido a nuestra labor como gobierno”, expresó la Alcaldesa.
La directora de Desarrollo Social de la Beneficencia Pública de Sinaloa, Gabriela Zazueta Beltrán, resaltó que la institución tiene las puertas abiertas para todas las personas que lo necesiten. Señaló que esta entrega de aparatos auditivos cambiará vidas para que los beneficiarios puedan escuchar mejor.