$!Entregan Premio al Mérito Femenino a María Graciela Toledo García de la Cadena

En sesión solemne de Cabildo, este jueves el Ayuntamiento de Mazatlán entregó el Premio al Mérito Femenino 2025 “Profesora Agustina Lafarga Monterde” a la señora María Graciela Toledo García de la Cadena en reconocimiento a su trayectoria de labor comunitaria y altruista de cerca de 50 años, principalmente en el Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán. “Muy buenos días a todos por acompañarme en este momento tan importante y feliz en mi vida, comparto este momento con mis compañeras damas voluntarias de Cruz Roja esta medalla que recibiré de manos de nuestra primera Presidenta (Municipal) mujer, la señora Estrella Palacios”, dijo Toledo García de la Cadena en su mensaje al recibir la medalla y el reconocimiento. “Comparto este reconocimiento con mis compañeras cruzrojianas, además invito a nuevas generaciones a participar en el voluntariado de Cruz Roja, ayudemos a Cruz Roja, que nadie es tan pobre que no la pueda ayudar, ni tan rico que no la pueda necesitar”.





En la sesión solemne la Coordinadora de la Comisión de Acción Social y Cultural del Cabildo, Regidora Wendy Liliana Barajas Cortés, manifestó que se rinde un homenaje a una mujer cuya vida ha sido sinónimo de entrega, servicio y amor por su comunidad, la señora Toledo García de la Cadena, quien nació en Mazatlán en 1931 y ha sido testigo y protagonista del crecimiento de la ciudad. “Desde muy joven su vocación por el servicio la llevó a involucrarse en causas sociales, convirtiéndose en miembro y fundadora en Mazatlán de la Unión Femenina Iberoamericana donde defendió los derechos y los valores de la mujer con firmeza y con pasión, pero fue en la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán donde su legado tomó forma concreta, desde 1976, casi ya 50 años, fue invitada por doña Lucila Medrano de Espinoza de los Reyes a integrarse al Comité de Damas Voluntarias”, expuso Barajas Cortés. “Doña Graciela no ha dejado de trabajar, de soñar y de construir: coordinadora de eventos, vicepresidenta, promotora incansable de colectas, visitante de pacientes, gestora de recursos, su labor ha sido extensa y profunda, gracias a su iniciativa y a su capacidad de convocatoria se logró la compra de los terrenos donde hoy se encuentra nuestra Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán y más tarde la construcción del Hospital que ha salvado y acompañado a tantas vidas mazatlecas”. Añadió que la participación de la galardonada en el proyecto los Amigos del Millón es testimonio de su visión, su tenacidad y su amor por esta noble institución. “Más de cuatro décadas de servicio voluntario no se resumen en cifras sino en gestos, en abrazos, en palabras de consuelo, en manos extendidas, doña Graciela ha sido faro, ha sido fuente y raíz y aún hoy con la misma energía y compromiso sigue asistiendo a las juntas apoyando eventos, buscando fondos, pero sobre todo inspirando, por todo lo anterior este Honorable Cabildo hemos decidido otorgarle el Premio al Mérito Femenino 2025 ‘Profesora Agustina Monterde Lafarga’ como reconocimiento a su invaluable labor comunitaria y altruista”.



