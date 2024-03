“Ayer les decía que lo que yo les pido es que cuando estén en la urna, en la soledad de la urba conecten su corazón con sus sueños y voten por el futuro de este País, voten por la mujer que me ha pedido que los salude, que me ha pedido que les haga llegar su inmenso cariño por Sinaloa, voten por Xóchitl Gálvez porque así este País tendrá futuro”, continuó.

“Pero entre todos los regalos que me han dado Angélica y el maestro y Lizbeth en este viaje tengo ahora nuevos amigos, ya les dije que estoy armando mi bancada para tener el mayor presupuesto de Cultura de la historia, lo que me ha impresionado es ver que no solo Paloma Sánchez tiene un gran diagnóstico sobre la cultura, que no solo mi amigo Eduardo está muy claro en lo que hay que hacer, que Germán me traiga los saludos de mi paisano Manuel Cota (de Nayarit), también me asombra cómo el maestro y Angélica tienen esta sensibilidad y el compromiso con la cultura”.

Precisó que efectivamente el presupuesto para Cultura para este 2024 es de 16 mil 500 millones de pesos, por lo que Xóchitl Gálvez propone aumentarlo para el 2025.