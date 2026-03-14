$!Entregan Tarjetas Bienpesca a mil pescadoras y pescadores de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de mil mujeres y hombres del mar de Mazatlán recibieron este sábado las Tarjetas Bienpesca en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez, con el objetivo de fortalecer la economía de las familias dedicadas a esta actividad. A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que autoridades federales, estatales y municipales realizaron la entrega de las tarjetas. El evento fue encabezado por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez; la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya; el delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ulises Piña García; y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; quienes destacaron la importancia de este apoyo directo para el sector pesquero.

En su mensaje, el titular de Conapesca subrayó que la renovación de las Tarjetas Bienpesca forma parte del compromiso del Gobierno de México con el bienestar de las familias que dependen de la pesca. “Esta tarjeta expresa la voluntad y el amor de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) por su pueblo, y esta vez se van a entregar 8 mil pesos a cada beneficiario”, dijo.