$!Entregan Tarjetas Bienpesca a mil pescadoras y pescadores de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de mil mujeres y hombres del mar de Mazatlán recibieron este sábado las Tarjetas Bienpesca en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez, con el objetivo de fortalecer la economía de las familias dedicadas a esta actividad.
A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que autoridades federales, estatales y municipales realizaron la entrega de las tarjetas.
El evento fue encabezado por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez; la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya; el delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ulises Piña García; y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; quienes destacaron la importancia de este apoyo directo para el sector pesquero.
En su mensaje, el titular de Conapesca subrayó que la renovación de las Tarjetas Bienpesca forma parte del compromiso del Gobierno de México con el bienestar de las familias que dependen de la pesca.
“Esta tarjeta expresa la voluntad y el amor de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) por su pueblo, y esta vez se van a entregar 8 mil pesos a cada beneficiario”, dijo.
Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios señaló que el programa Bienpesca representa un respaldo importante para las y los trabajadores del mar, ya que se trata de un apoyo directo que contribuye a brindar mayor certeza a las familias dedicadas a esta actividad tradicional del puerto.
“Nuestro municipio de Mazatlán no se entiende sin el mar, pero tampoco se entiende sin las personas que todos los días se adentran en él, porque las pescadoras y pescadores son parte de las muchas cosas que nos enorgullecen de nuestro municipio. Por eso tenemos compromisos y agradecimiento con todas y todos ustedes, y por eso, Bienpesca importa”, expresó.
En su intervención, el delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa destacó que este estado es el que tiene mayor número de beneficiarios en el País, con un total de 32 mil 513 pescadoras y pescadores que reciben el apoyo de Bienpesca de manera directa y sin intermediarios.
Asimismo, precisó que Sinaloa también es la entidad de México que recibe dos apoyos de Bienpesca.