$!Entregan tarjetas del Bienpesca a personas del sector pesquero en Mazatlán

“Yo fui el Gobernador que propuse, le pedí al Presidente que me ayudara con un subsidio para la gasolina de los ribereños, me dijo te cambio, no quiero dar subsidio, vamos dándoles un apoyo adicional al Bienpesca, nada más le ponemos peso a peso, tú un peso y yo otro peso, y estuve de acuerdo. Y como dice Carlos vamos a ser el único estado que haga esto”, destacó.

El Gobernador Rocha precisó que su Gobierno continuará la misma política del bienestar que mantiene el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a los más pobres con apoyos directos, sin intermediarios, y no como ocurría en el pasado, cuando los beneficios no llegaban a los más necesitados.