$!Entregan uniformes a mil 307 trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán

Uniformes para mil 307 trabajadores sindicalizados del Gobierno Municipal fueron entregados este lunes en un evento encabezado por la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Tirado Aguilar.

Se trata de un par de zapatos, dos pantalones y dos camisas que recibe cada uno de las y los 400 trabajadores administrativos y el resto personal de campo de dicha agrupación sindical correspondientes al 2026, que debieron entregarse en abril pasado, dijo la dirigente sindical Tirado Aguilar. “Somos mil 307 trabajadores en total, son 400 administrativos, el resto son de campo, ahorita estamos con los de campo y el administrativo se está entregando a la vez en las oficinas de este lado, ya inició la semana esta que pasó”, precisó momentos antes del evento de entrega oficial de los uniformes cerca de las 11:00 horas de este lunes en las instalaciones del Stasam, en este puerto.

Ahí la Alcaldesa, acompañada de integrantes de su gabinete, encabezó la entrega simbólica de los uniformes a las y los trabajadores sindicalizados. “Aquí estamos todos para dar fe y legalidad de que todo lo que nos soliciten ante el Ayuntamiento lo tenemos para ustedes”, dijo Osuna Zavala.