MAZATLÁN._ La próxima semana se entregarán a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 40 motopatrullas, 12 patrullas que son camioneta cuatro puertas más 6 que entregó el Gobierno del Estado y se hará una licitación a principios del 2024 para adquirir autos patrulla, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Este fin de semana empezamos a recibir las motopatrullas, el sábado, se van a entregar (a la SSPM) a más tardar la próxima semana, lo queremos hacer entre miércoles y jueves de la próxima semana, hacemos entrega del equipamiento, de las patrullas, cuántas nos van a entregar, de las motopatrullas todas, 40, camionetas las grandes 12, de las que son de cuatro puertas, más seis que trajimos de Gobierno del Estado, son 18”, añadió.

“Quedarían pendientes los automóviles, la licitación más bien como solamente participó una empresa se tiene que volver a rehacer la convocatoria, quedarían pendientes 18, para licitarse nuevamente a inicio de año, en eso no participaron, con el recurso que quedó pues ahí va estar en la cuenta, el asunto es que las empresas no participan a veces porque no tienen las unidades, entonces pedíamos automóviles y camionetas más chicas de las que manejan varias empresa, pero no tienen, participó una sola empresa y no puede irse la licitación sin una sola empresa”.

También dijo que al cierre del 2023 entre recursos del Municipio y del Estado se ejerció un presupuesto en obra pública de cerca de 600 millones de pesos, ya con lo de la federación 260 millones de pesos más.

“Pero nosotros nada más entre Estado y Municipio traemos cerca de los 600 millones de inversión entre calles, arreglos de algunas avenidas, en el tema de agua, drenaje, como la línea que está implementando de Cerritos que son casi 4 kilómetros y medio, la línea de ducto de agua que viene desde de Cerritos hasta aquí hasta la Marina, obras que poco se ven como los colectores, los cárcamos, los trabajos de habilitación de las plantas, la inversión en la Planta de Los Horcones, en la planta de tratamiento, en diversas obras, el tema de iluminación, mucho tema de iluminación”, continuó.

“Eso es nada más obra pública, sin contar el equipamiento, porque en equipamiento van más de 100 millones de pesos, 120 millones de pesos en equipamiento, ya con las patrullas porque salen este año serían como casi los 200 millones de pesos en equipamiento cerraríamos el año”.