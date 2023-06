MAZATLÁN._ La tercera ola de calor que se vive en el país y que ha aumentado las temperaturas en los últimos días, provocó que las maestras de una primaria en Villa Unión mandaran a decenas de alumnos a tomar las clases desde su casa de manera virtual.

La maestra Gabriela Lizárraga comentó que dadas las condiciones en las que actualmente toman clases los alumnos, en un salón de eventos de la sindicatura, en tanto les son entregadas las instalaciones del nuevo plantel, tomaron las medidas necesarias para implementar una estrategia para terminar el ciclo escolar sin exponer la integridad del alumnado.

“Primero y segundo venimos el martes, miércoles viene tercero y cuarto y jueves viene quinto y sexto, y lunes y viernes vienen todos los muchachos que están ensayando algo, bailables, escolta, esos dos días y trabajan aquí abajo”.

“Nos conectamos, si yo vengo el martes, me conecto los otros días, sí se conectan los niños y de hecho ahorita que estamos haciendo el examen dicen: maestro es lo que vimos en la clase por zoom. No todos los niños pueden más, trabajan y pues no los conectan, en teoría si hacen un esfuerzo”.

Contó que algunas maestras como las de primer año que necesitan más tiempo con los alumnos, se adecuaron con las mamás que no pudieran conectar a los niños a su clase en las mañanas para verlos en la tarde por lo menos para ayudarles a los niños un tiempo.

No les han comentado nada sobre el fin de ciclo, pero mencionó que como ellas ya se organizaron, pueden terminar hasta el último día que marque el calendario, mientras que las autoridades escolares solo les hizo un llamado mediante una circular a seguir la recomendación de no exponer a los niños.

“Nos llegó una circular donde secretaría explica también no exponer a los niños que si hay necesidad de que nos adecuemos qué es lo que hizo nuestra escuela y pues, maestra que necesite nos vamos a citar con los niños que no concluyan o que tengan algo de rezago en realidad los que se conectan problema, pero así es, y a ellos los podemos atender aquí, pero ya no sería todo el grupo qué es lo que hace que también se sienta más sofocado”.

Mencionó que pese a las condiciones en las que la escuela Sixto Osuna, turno matutino, ha estado trabajando, los grupos tienen muy buen aprovechamiento académico, esto se ha logrado gracias a que las maestras han estado trabajando muy de cerca con el padre de familia y se han involucrado más allá de solo el trabajo en el aula.

“Aquí, algo que tiene el colectivo, es que es muy comprometido, buscamos la manera, si tenemos una niña que está faltando a clases, que está presentando ausentismo, pues tratamos de buscarla, de visitarla, de hablar con la mamá, de convencerla de que hay que regresar, de que hay que estar al pendiente de los trabajos, se dan sugerencias también particulares a los papás, para los niños que requieren apoyo, que busquen la ayuda”, mencionó.

“Como estrategias aquí, a veces tenemos actividades que son permanentes, de lengua materna y matemáticas, entonces eso ayuda a que a pesar de que no vengan todos los días, pero nos enfocamos en esas dos materias, con que los niños comprendan lo que están leyendo ahí ya tenemos una gran ventaja, porque conocimiento del medio o las otras materias requieren mucho de esto”, señaló.

Por su parte el director de la escuela, Javier Barrón, informó que el Gobierno Municipal ha absorbido el gasto de los servicios de agua y luz, mientras que el Gobierno Estatal se comprometió a presionar para que pudieran iniciar el próximo ciclo escolar en sus nuevas instalaciones, aunque la obra va en el 15 por ciento de su segunda fase.

“La obra consta de dos edificios de dos plantas cada uno, ya esta la primera planta de cada edificio, ahorita en la construcción están colando pilares de la segunda planta, se puede decir que van en 10 o 15 por ciento de la segunda planta, sin contar la techumbre, sin contar la subestación, sin votar la barra trasera”, mencionó el director.

Mientras que este martes por la mañana, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava dijo que de acuerdo con el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, en octubre próximo concluirá la obra de reconstrucción de la Escuela Primaria “Sixto Osuna”, en Villa Unión.