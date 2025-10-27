$!Envía Marina segundo camión con despensas a afectados por lluvias, gracias al apoyo de mazatlecos

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en el marco del Plan Marina, informa que se encuentra en camino el segundo camión con despensas para la población afectada por las lluvias en nuestro país que, gracias a la comunidad civil de Mazatlán, Sinaloa, se ha logrado recolectar. De acuerdo a un comunicado, la Cuarta Región Naval, con cuatro Centros de Acopio, ha logrado recolectar aproximadamente tres toneladas de víveres.









En este segundo viaje se embarcaron 1,183 litros de agua embotellada, 1,231 kilogramos de alimento a granel; en aseo e higiene personal se recolectaron 2 mil 500 piezas de papel de baño, 1,722 piezas de toallas femeninas, 650 piezas de pasta y cepillos de dientes, jabón para baño y desodorante, etc. Así como también, productos para bebé, 533 piezas de pañales, siete kilogramos de leche en polvo y 84 paquetes de toallas húmedas; además de aproximadamente 30.6 kilogramos en alimento para mascotas, los cuales serán trasladados vía terrestre para que se concentren en el Cuartel General del Alto Mando, en la Ciudad de México, y posteriormente sean entregados a la población civil que se vio afectada por los fenómenos meteorológicos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.







