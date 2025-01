Envían $5 mil para el niño Juan Enrique, quien requiere tratamientos médicos por complicaciones neuronales

Cinco pesos en efectivo y de manera anónima de una lectora de Noroeste llegaron a Noroeste para el niño Juan Enrique Panduro Díaz, de 8 años de edad, quien requiere ser sometido a tratamientos médicos. Él tiene autismo y presenta complicaciones neuronales.

El apoyo será entregado de manera inmediata a la madre y a la abuela del niño.

El menor presenta incierta y complicada situación de salud, para la cual su familia requiere el apoyo de la sociedad sinaloense para poder solventar los tratamientos que necesita.

Diagnosticado con autismo, Juan Enrique, presenta nuevas complicaciones neuronales, las cuales le han causado episodios de convulsiones y parálisis en casi el total de su cuerpo.

Ante la incertidumbre de las causas que llevaron al deterioro de su salud, el cual se presentó hace poco menos de un mes, sus familiares buscan la forma para que el pequeño tenga una valoración por parte de un neurólogo y determine su condición.

Sin embargo, la situación económica de la familia Panduro Díaz es complicada, por lo que Carmen Vallejo Sánchez, abuela materna del joven, pide a la sociedad apoyo para cubrir los gastos médicos que se requieren, así como su medicamento.

“El apoyo que estamos pidiendo es de medicamentos para el niño y una neuróloga para que lo vea. (Hace un año) le hicieron una resonancia y lo de la cabeza (electroencefalograma) y esa es la que ocupa otra vez”, dijo.

Vallejo Sánchez comentó que la primera vez que se le realizó este procedimiento, el Sistema DIF de Mazatlán le brindó el apoyo para cubrir los costos que fueron poco más de 3 mil pesos, sin embargo en esta ocasión no han tenido respuesta de la institución.

“El DIF vino ayer, nos hizo un censo económico y nos trajeron dos cartones de despensa. Ahorita no me han hablado, que va a pasar, pero si me interesa mucho si nos pueden apoyar”.

La abuela del pequeño destacó que se le ha llevado al Hospital General para buscar atención donde se le ha brindado medicamento controlado pero al no contar con un neurólogo, la instancia le requiere solicitar uno por fuera.

“Lo llevamos aquí y nos dicen que tenemos que pagar por fuera un neurólogo y no tenemos. Queremos saber por qué (se convulsiona), para eso es el estudio. El neurólogo es el que le checa y sabe qué tanto tratamiento se le puede dar”.

Así mismo, Vallejo Sánchez destacó que ante las condiciones económicas en la que se encuentra la familia, también requieren apoyo para la compra de medicamentos, pañales y cobijas para el joven, pues ante su situación médica el pequeño no puede indicar cuando quiere realizar sus necesidades fisiológicas.

Tanto la abuela, como la madre del pequeño, Carmen Beatriz Díaz Hernández, señalaron que el cambio de salud que ha presentado Juan Enrique se dio de manera repentina por lo que ahora debe ser trasladado en una silla de ruedas que le prestaron.

“El niño convulsiona, él no estaba así. Él jugaba, reía y hacía de todo, de repente nos cayó así y ya tiene como un mes pasado así. Él solo tenía autismo, físicamente así no estaba mi niño”.

Finalmente, Carmen Vallejo Sánchez destacó que recientemente se pusieron en contacto por parte del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, sin embargo, señaló que la familia no cuenta con los medios para poder estar llevando al pequeño.

Para apoyar a Juan Enrique

Para las personas interesadas en apoyar a la familia Panduro Díaz, se pueden poner en contacto al teléfono 6691 17 84 71, con Carmen Vallejo Sánchez o traer su donativo a las instalaciones de Noroeste, ubicadas por calle Río Amazonas, 602, en el Fraccionamiento Campo Bello, a un costado de los juzgados familiares.