27 febrero 2026
Mazatlán
|
Gobierno
#EnVivo | Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Mazatlán
La Mandataria sostendrá una gira de trabajo por Sinaloa viernes y sábado
Noroeste/Redacción
|
27/02/2026 07:27
Conferencia de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.
#Conferencia
#Mazatlán
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo