Mazatlán
|
Gobierno

#EnVivo | Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Mazatlán

La Mandataria sostendrá una gira de trabajo por Sinaloa viernes y sábado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/02/2026 07:27
27/02/2026 07:27
#Conferencia
#Mazatlán
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube