27 septiembre 2025
Mazatlán
Gobierno
#EnVivo | Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Mazatlán
La Presidenta presentará los avances en su primer año de Gobierno
Noroeste/Redacción
27/09/2025 12:53
Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Mazatlán.
#Gobierno de México
#Gira Presidencial
#Mazatlán
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo