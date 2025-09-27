Mazatlán
|
Gobierno

#EnVivo | Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Mazatlán

La Presidenta presentará los avances en su primer año de Gobierno
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2025 12:53
27/09/2025 12:53
#Gobierno de México
#Gira Presidencial
#Mazatlán
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube