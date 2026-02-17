Mazatlán
|
Especial

#EnVivo | Segundo Desfile del Carnaval de Mazatlán

Sigue a detalle la despedida de la fiesta que este año rinde homenaje a la música sinaloense
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/02/2026 17:32
17/02/2026 17:32
#Carnaval de Mazatlán
#Carnaval
#Desfile
#Desfile de Carnaval
#Mazatlán
#Especial
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube