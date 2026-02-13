Era menor uno de los muertos en el Parque Lineal al inicio del Carnaval de Mazatlán

Uno de los jóvenes, de los dos que fueron asesinados la noche del jueves del Carnaval de Mazatlán en el Parque Lineal, al norte de Mazatlán, era menor de edad, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez
Expuso que ante este hecho ocurrido frente al Fraccionamiento Real del Valle, se replantearán los rondines por zonas con incidencia en la ciudad.
Desde el pasado 3 de febrero en que el Gobernador Rubén Rocha dio el banderazo de inicio del operativo de seguridad previo y durante del Carnaval de Mazatlán 2026, suman dos ataques a balazos, perdiendo la vida tres personas en dos sitios distintos de la ciudad, el primero en la calle Miguel Hidalgo del Centro y el segundo por la Avenida Pérez Escobosa cerca del Fraccionamiento Real del Valle.
Barrón Valdez descartó que ante estos hechos el operativo de seguridad se haya “vulnerado o manchado” por respeto a las personas que perdieron la vida.
“No, no, no lo vamos a hacer por respeto a las víctimas y familiares no me gustaría ponerles un nombre, ponerle un adjetivo, no sé cómo lo podría decir. Pero, nosotros estamos trabajando, reforzamos la seguridad en cada una de las zonas. El evento, (donde resultaron muertos dos jóvenes) se atendió de manera inmediata, se siguieron los protocolos de seguridad y de atención”, estableció.
Lo anterior lo planteó al recibir la corporación que dirige nuevo equipo para reforzar el operativo de seguridad con cuatro patrullas, dos grúas, 10 motocicletas, 10 bicicletas, 200 lámparas tácticas y chalecos con un valor de más de 19.6 millones de pesos con recursos del Fortamun
El Secretario consideró que el operativo de seguridad en el día uno, fue tranquilo tanto dentro y fuera del estadio, en la zona de Olas Altas y en las Letras.
“Tenemos unos datos de una afluencia aproximada en el estadio de 25 mil personas, una atención médica nada más por la Avenida del Mar, sin personas detenidas y nos encontramos sin novedad. Son los resultados positivos en las zonas donde se acumulan la mayor cantidad de personas”, detalló.
Para el caso de la franja carnavalera de Olas Altas, consideró normal que no hubo mayor afluencia, que fueron pocas las personas que asistieron el primer día.
Aprovechó para pedir a la población que se cuiden y respeten las medidas de seguridad.
“El llamado de Seguridad Pública es a comportarse y respetar las órdenes y las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Sí, la verdad hemos tenido muy buena aceptación en todos los eventos que hemos tenido, como los pasados eventos del día de ayer y sin novedad. Las personas respetando cada una de las indicaciones de Seguridad Pública y Protección Civil”.
Sobre el área de las letras donde acudieron un aproximado de 2 mil visitantes para convivir y bailar con bandas en vivo, anunció que van a estar cerrando el perímetro desde las Letras al semáforo de la Avenida Insurgentes en ambos sentidos para brindar mejor seguridad.
“Sí, lo que pasa es que tenemos el operativo como el año pasado y que el antepasado también, es una medida para que se reúnan las personas de manera segura. Nosotros hacemos los cierres desde la Rafael Buelna a la Insurgentes, tenemos elementos tanto de Seguridad Pública y con autoridades federales y estatales”, asentó.
Destacó que se busca que las personas no se dispersen y disfruten con el menor riesgo posible.