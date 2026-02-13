Era menor uno de los muertos en el Parque Lineal al inicio del Carnaval de Mazatlán

Uno de los jóvenes, de los dos que fueron asesinados la noche del jueves del Carnaval de Mazatlán en el Parque Lineal, al norte de Mazatlán, era menor de edad, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez

Expuso que ante este hecho ocurrido frente al Fraccionamiento Real del Valle, se replantearán los rondines por zonas con incidencia en la ciudad.

Desde el pasado 3 de febrero en que el Gobernador Rubén Rocha dio el banderazo de inicio del operativo de seguridad previo y durante del Carnaval de Mazatlán 2026, suman dos ataques a balazos, perdiendo la vida tres personas en dos sitios distintos de la ciudad, el primero en la calle Miguel Hidalgo del Centro y el segundo por la Avenida Pérez Escobosa cerca del Fraccionamiento Real del Valle.

Barrón Valdez descartó que ante estos hechos el operativo de seguridad se haya “vulnerado o manchado” por respeto a las personas que perdieron la vida.

“No, no, no lo vamos a hacer por respeto a las víctimas y familiares no me gustaría ponerles un nombre, ponerle un adjetivo, no sé cómo lo podría decir. Pero, nosotros estamos trabajando, reforzamos la seguridad en cada una de las zonas. El evento, (donde resultaron muertos dos jóvenes) se atendió de manera inmediata, se siguieron los protocolos de seguridad y de atención”, estableció.