$!Erige canónicamente Obispo a la parroquia del Señor de la Divina Misericordia

La iglesia del Señor de la Divina Misericordia, ubicada en el sector de La Marina, fue erigida canónicamente como parroquia durante una ceremonia encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, quien nombró al sacerdote Horacio Hernández de la Torre como su primer párroco.
La celebración religiosa se realizó este domingo 25 de octubre, con la participación de la comunidad católica, que acompañó este paso en el crecimiento de la Iglesia en el puerto.
Durante la ceremonia, celebrada en el templo ubicado en el cruce de las avenidas Delfín y Atlántico, se dio lectura al decreto mediante el cual se constituyó formalmente la nueva parroquia, así como al nombramiento del sacerdote que estará a cargo de su atención pastoral.
Posteriormente, Hernández de la Torre realizó la profesión de fe y aceptó formalmente la encomienda de acompañar a la comunidad, con el compromiso de fortalecer la vida religiosa y continuar con la labor evangelizadora en este sector de la ciudad.
En su mensaje, el Obispo Mario Espinosa Contreras destacó la importancia de que las parroquias sean espacios que promuevan el amor a Dios y al prójimo, mediante la convivencia, la solidaridad y el servicio a los demás.
“En la vida de las parroquias se debe propiciar ese amor a Dios y ese amor al prójimo, que son inseparables”, expresó durante la homilía.
El prelado también resaltó el crecimiento de la estructura eclesiástica en Mazatlán y en la Diócesis, al recordar que hace 68 años la ciudad contaba únicamente con una parroquia, la de la Inmaculada Concepción, además de tres templos.
Actualmente, señaló, Mazatlán cuenta con 29 parroquias, mientras que la Diócesis de Mazatlán suma 54, luego de la creación de 12 nuevas comunidades parroquiales durante los últimos años, entre ellas la del Señor de la Divina Misericordia.
Espinosa Contreras expresó sus deseos de que esta nueva etapa fortalezca el trabajo pastoral y contribuya a acercar los servicios religiosos a los habitantes de la zona poniente de la ciudad.
El Padre Horacio Hernández de la Torre agradeció al Obispo por la confianza depositada en él y a los feligreses por acompañar el crecimiento de la comunidad religiosa, al señalar que la nueva parroquia representa un compromiso compartido.
“Esta obra no es mía, es de ustedes y es de Dios”, manifestó el sacerdote al referirse al esfuerzo que ha permitido consolidar el templo y avanzar en su labor evangelizadora.
Hernández de la Torre también destacó que una parroquia debe ser un espacio cercano a la población, donde las personas encuentren acompañamiento espiritual, atención a los enfermos, escucha y orientación ante las dificultades de la vida.
“Espero que esta parroquia sea un centro de evangelización para todo el norte de la ciudad, de esta parte del poniente”, expresó.
El sacerdote añadió que su labor estará enfocada en construir una comunidad de fe, caridad y servicio, en la que los feligreses participen activamente en las actividades religiosas y en el fortalecimiento de la vida comunitaria.
Al concluir la ceremonia, el Obispo Mario Espinosa Contreras develó la placa conmemorativa que marca la constitución canónica de la iglesia como parroquia, un acontecimiento que representa una nueva etapa para los fieles del sector de La Marina.
Misa
En el recinto religioso se oficia todos los domingo misa a las 13:30 horas.