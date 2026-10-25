$!Erige canónicamente Obispo a la parroquia del Señor de la Divina Misericordia

La iglesia del Señor de la Divina Misericordia, ubicada en el sector de La Marina, fue erigida canónicamente como parroquia durante una ceremonia encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, quien nombró al sacerdote Horacio Hernández de la Torre como su primer párroco. La celebración religiosa se realizó este domingo 25 de octubre, con la participación de la comunidad católica, que acompañó este paso en el crecimiento de la Iglesia en el puerto. Durante la ceremonia, celebrada en el templo ubicado en el cruce de las avenidas Delfín y Atlántico, se dio lectura al decreto mediante el cual se constituyó formalmente la nueva parroquia, así como al nombramiento del sacerdote que estará a cargo de su atención pastoral.







Posteriormente, Hernández de la Torre realizó la profesión de fe y aceptó formalmente la encomienda de acompañar a la comunidad, con el compromiso de fortalecer la vida religiosa y continuar con la labor evangelizadora en este sector de la ciudad. En su mensaje, el Obispo Mario Espinosa Contreras destacó la importancia de que las parroquias sean espacios que promuevan el amor a Dios y al prójimo, mediante la convivencia, la solidaridad y el servicio a los demás. “En la vida de las parroquias se debe propiciar ese amor a Dios y ese amor al prójimo, que son inseparables”, expresó durante la homilía.







El prelado también resaltó el crecimiento de la estructura eclesiástica en Mazatlán y en la Diócesis, al recordar que hace 68 años la ciudad contaba únicamente con una parroquia, la de la Inmaculada Concepción, además de tres templos. Actualmente, señaló, Mazatlán cuenta con 29 parroquias, mientras que la Diócesis de Mazatlán suma 54, luego de la creación de 12 nuevas comunidades parroquiales durante los últimos años, entre ellas la del Señor de la Divina Misericordia. Espinosa Contreras expresó sus deseos de que esta nueva etapa fortalezca el trabajo pastoral y contribuya a acercar los servicios religiosos a los habitantes de la zona poniente de la ciudad.







