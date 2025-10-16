$!Erosión en Playa Pinitos, en Mazatlán, afecta a comerciantes de la zona

El intenso oleaje que ha golpeado las costas de Mazatlán dejó como saldo una fuerte erosión en la zona de Playa Pinitos, la cual ha afectado a restauranteros de la zona debido a la pérdida de terreno y daños materiales provocado por la fuerte marea generada tras el paso de los fenómenos “Priscilla” y “Raymond”. Desde hace más de una semana, comerciantes y restauranteros que solían instalarse en la Playa Pinitos permanecen sin poder laborar a causa de esta problemática, por lo que esperan en los próximos días tener la oportunidad de regresar a sus actividades.

Entre los afectados se encuentra Humberto Ortega, restaurantero con varios años en la zona, el cual señaló que en más de 20 años no había presenciado una marejada de tal magnitud, capaz de arrasar con todo lo que encontró a su paso. “Por la experiencia que tengo de casi toda la vida de estar aquí en el mar, sin temor a equivocarme, no habíamos tenido una marejada tan inesperada como la que se presentó la semana pasada”, comentó. “Entonces, fue algo catastrófico porque no respetó palapas, refrigeradores, ni tanques de gas. No respetó absolutamente nada”, agregó.

Acompañado por familiares y trabajadores de su restaurante, Ortega relató mientras supervisaba los trabajos para volver a instalar su local, que la fuerza del mal no solamente destruyó estructuras, sino también erosionó profundamente la franja de arena, reduciendo algunos puntos hasta dos metros al nivel natural de la playa. El comerciante comentó que esto ha provocado que los trabajadores de esta zona se vean imposibilitados para reinstalar sus negocios, ya que el terreno quedó inestable y sin espacio suficiente para colocar mesas, cocinas o áreas de atención.

“Se recuperó lo que se pudo, pero aquí lo que nos afectó fuertemente fue que erosionó totalmente la arena. Se la llevó casi metro y medio, dos metros. Tuvimos que contratar gente que nos diera la mano”, dijo. Además de los daños físicos, Ortega lamentó que las afectaciones se dieran justo en una temporada donde se esperaba el repunte en ventas gracias al flujo turístico de octubre, mes que combina eventos deportivos, apertura de la temporada de beisbol y festividades como Halloween y Día de Muertos.