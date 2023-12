Fue un error garrafal y una irresponsabilidad haber cerrado la planta tratadora de aguas residuales del Crestón para construir dos con menor capacidad, incluso juntas, que la que se cerró, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Fue un error garrafal haber cerrado la planta del Crestón, fue un error y fue no solamente un error, yo creo que fue una irresponsabilidad, por qué, porque tenías una planta que bien o mal a lo mejor turísticamente no estaba correcto ahí, pero tenían que haberla cerrado una vez que tuvieras cómo sustituir la capacidad de esa planta”, añadió González Zataráin.

”Esa planta estaba con una capacidad de hasta mil 200 litros por segundo, trabajaba en promedio con 900 a mil litros por segundo, ahí están los datos, no es que yo lo diga, ahí está toda la información, entonces si trabajaba con mil litros por segundo y abres dos plantitas que trabajan actualmente una con 300 litros y la otra con 350 litros (por segundo), a veces a marchas forzadas con 400 litros, pues ni siquiera estás sustituyendo (la capacidad que tenía la del Crestón); hay un déficit y estoy hablando de cuándo la cerraron, hace dos años, y el déficit va creciendo porque la ciudad va creciendo y vas conectando más, pues obviamente tienes una deficiencia”.

Agregó que lo que se está haciendo actualmente a marchas forzadas es meterle una ampliación a esas dos plantas tratadoras de aguas residuales que se tienen actualmente, que no aguantan mucho, si acaso de aquí a un año y se hace mucho, lo que urge a que se tengan que hacer nuevas plantas tratadoras de aguas negras.

”Si no sucede eso, yo invité a los empresarios a que vieran la verdadera problemática, los invité al (cárcamo) 7 Sur, a lo que significa el cierre del Crestón, no lo sabían, ellos tenían otra idea, ellos decían que bueno que se cerró, pero pensando en que se había sustituido por la misma capacidad, que sustituirlo por la misma capacidad hubiera sido bueno, no lo ideal porque siempre tienes que pensar a futuro, hay que crecer, sin embargo, ni siquiera (eso), lo hicieron por debajo de lo que tenías”, reiteró el Presidente Municipal.

”Cómo vas a cerrar algo de mil 200 para tener 700 litros, (a ese déficit son atribuibles los desbordamientos de aguas residuales), eso es, no hay otra explicación y hay que atenderlo de inmediato, por eso el tema de los cárcamos primero (rehabilitarlos) para que estuvieran en condiciones y poder también las plantas estar en condiciones, pero ya están topados, estamos topados”.

Como se informó públicamente en su momento, después de 38 años de operaciones, en junio del 2021 comenzó el desmantelamiento de la planta tratadora de aguas residuales que operaba la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán al pie del Cerro del Crestón, lo cual se programó en cuatro etapas hasta que concluyó.

En esa zona se contemplaba con recursos federales un proyecto turístico que incluiría la Plaza de la Banda, una vialidad rehabilitada, y una nueva terminal para cruceros turísticos, pero de eso nada se ha hecho hasta el momento.

González Zataráin dijo que en el tema de las vialidades grandes que pretender hacer en Mazatlán se están viendo con el Gobierno federal, esa parte ya la trae el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y con él también se está viendo la posibilidad de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.

”Sí va incluido el tema del drenaje el Gobierno federal, pero con temas de plantas, algo más costoso, porque una planta de tratamiento más o menos para 300, 400 litros por segundo te cuesta 300 millones de pesos, recuerden que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró una planta, la Urías II, que el Gobierno federal la realizó y obviamente se pretende hoy en día hacer una nueva planta”, expresó González Zataráin.