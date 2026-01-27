Es alarmante cantidad de recursos que se destinan a pago de pensiones y jubilaciones en Gobierno de Mazatlán: OCM

Es alarmante la cantidad de recursos del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Mazatlán que se destinan al pago de pensiones y jubilaciones, en el 2026 se le asignaron 621 millones de pesos y si sigue así el incremento para el 2030 se requerirán 1 mil 200 millones, lo que podrían llevar al colapso de las finanzas municipales si no se implementan alternativas de solución, advirtió el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

Agregó que mientras que para Obra Pública se destinaron para este año 389.7 millones de pesos, que es el segundo mayor gasto después del gasto operativo en el Presupuesto anual municipal, pero este 2026 para pensiones y jubilaciones se asignaron 621 millones de pesos, que más menos hasta donde se sabe es una cantidad igual al presupuesto anual de municipios como Concordia, Choix, El Rosario, Escuinapa, San Ignacio.

“Aquí en Mazatlán nada más se asigna esa cantidad de recursos al pensiones y jubilaciones, claro que es alarmante”, añadió Rojo Navarro en conferencia de prensa este martes para dar a conocer el análisis que hizo dicho organismo ciudadano del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mazatlán y en este rubro del 2016 a la fecha.

Precisó que para el pago de pensiones en el 2016 se asignaron 97.5 millones de pesos, en el 2017 fueron 120.5 millones, en el 2018 un total de 154.6 millones, en el 2019 fueron 213.7 millones, en el 2020 un total de 228 millones, en el 2021 un total de 280 millones, en el 2022 se destinaron 328 millones de pesos, en el 2023 fueron 398 millones, en el 2024 se asignaron 529.5 millones y en el 2025 se destinaron 530 millones.

En el 2026 se aprobaron 621 millones de pesos para este rubro del Presupuesto de Egresos total de este año que es 3 mil 473 millones 855 mil 987 pesos.

“Tenemos un crecimiento en los últimos 10 años de 537.4 por ciento en recursos asignados nada más a pensiones y jubilaciones, alrededor de 540 millones hay de diferencia entre 2016 y 2026, hay un patrón de que cada tres, cuatro años se está duplicando esta cantidad, en promedio el crecimiento es de 19 por ciento (anual)”, recalcó Rojo Navarro.

“Si se sigue dando ese patrón en 2030 vamos a ocupar más de 1 mil 200 millones de pesos para esta partida nada más, así de preocupante es esta situación, esta partida es en la que se le invierte más recurso, nos sale igual pagarle a los trabajadores activos que a los trabajadores (jubilados y pensionados) actualmente”.

Ante esta situación dijo que se han identificado riesgos para las finanzas municipales, uno de ellos es un efecto bola de nieve que puede provocar una quiebra técnica.

“Tenemos un efecto bola de nieve que nos va a provocar una quiebra técnica, es el crecimiento muy alto año con año y eso nos va alcanzar y más por la tendencia que estamos viviendo que el Presupuesto (del Ayuntamiento) no está creciendo, pero este gasto sí está creciendo y está creciendo a un ritmo muy acelerado”, reiteró el director del OCM.

También dijo que esta situación puede generar desplazamiento de servicios porque se le va tener que quitar a algunos rubros para destinarlos a esos pagos y el principal van a ser los servicios públicos, reducción para Obra Pública y se está viendo que el años anteriores ha habido crecimiento en el Presupuesto de Egresos en el rubro de Obra Pública no ha pasado lo mismo.

Además puede generar endeudamiento porque no habría dinero para cubrir esa partida y dependencia financiera si no se hace algo.

Ante esta situación Rojo Navarro dijo que dicho organismo propone una reforma al régimen de pensiones, la cual urge, también se debe hacer auditorías para verificar que efectivamente el recurso se vaya a donde realmente dicen que se está yendo.

“Impulsar a corto plazo cambios normativos, va junto con pegado, la reforma y los cambios que se tengan que hacer, incluidos los contratos colectivos de trabajo, y el cuarto es crear un fondo específico para pensiones, hay ejemplos en el estado, ya existen ese tipo de fondos, estas son cuatro propuestas de algo que se puede hacer”, reiteró Rojo Navarro.