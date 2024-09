MAZATLÁN._ El asesinato a balazos del subinspector de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la tarde del pasado jueves, podría ser un tema interno de la Policía Municipal y no por los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, es una creencia, porque no puedo dar yo una hipótesis de investigación, afirmó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Dijo que es un hecho lamentable que viene a enrarecer el ambiente en Mazatlán y ponerlo tenso.

“Este hecho lamentable que viene a enrarecer el ambiente en Mazatlán y ponerlo tenso, ya que de por sí ya estábamos tenso, pero obviamente no hay que desestimarlo, hay que ponerle mucha atención. Yo en lo particular, independientemente de cuál sea la línea de investigación, hay quienes tenemos ciertas creencias y pensamos que este es un tema interno de la Policía Municipal; es sólo una creencia porque no puedo dar yo una hipótesis de investigación, de eso se encarga la Fiscalía, pero no tiene nada que ver con los hechos de enfrentamiento entre grupos armados”, declaró González Zatarain.

Señaló que los hechos de este asesinato pudieran ser por otros temas y no por enfrentamiento de los grupos armados.

“Eso es lo que yo creo, pero ojo, no se puede tomar como una declaración de que así es, eso quedará en manos de la Fiscalía general del Estado investigarlo, es nada más una creencia nuestra porque conocemos el ambiente endurecido en la Secretaría de Seguridad Pública, y lo otro es que le estamos pidiendo obviamente para preservar la tranquilidad, la paz, pero sobre todo para preservar la seguridad de Mazatlán, un mayor reforzamiento al Ejército, a la Marina, así como la Guardia Nacional para que fortalezcamos después de este hecho aún más Mazatlán.

González Zataráin recalcó que no hay duda que los hechos delictivos donde fue asesinado el subinspector de la Policía Municipal el pasado jueves sembraron más dudas por el tema de la violencia llegando de lleno a Mazatlán.

Además de su hipótesis ya mencionada, el mandatario del puerto lamentó que estos hechos vengan a manchar la tranquilidad que hasta el momento está pasando Mazatlán con el turismo y sus visitantes, mientras que expresa su sentir por qué las autoridades federales puedan venir y poner más atención en el municipio para que los ciudadanos se sigan sintiendo seguros.

Crecerá el operativo de seguridad en Mazatlán

González Zataráin reafirmó que aunque ya cuentan con un operativo de seguridad que se encarga de atender los llamados de ciertas incidencias y prevenciones, el reforzar las medidas de seguridad es algo necesario para todos, ya que estuvo hablando del tema hace un día con el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para ver estrategias en el asunto.

“Nosotros ya estábamos con un operativo de seguridad, pero obviamente hay que fortalecerlo, eso es lo que he estado solicitando porque no podemos manchar ahora la tranquilidad que trae Mazatlán por ser puerto turístico, y para ello primero hay que aceptar que sucedió un hecho que te enrarece el ambiente y por supuesto hay que fortalecer y reforzar por medio de las autoridades Federales como la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, en eso estamos enfocados”, señaló.

“Espero que la presencia de ellos se pueda ver más en la ciudad, es algo que yo estoy solicitando y esperamos que la respuesta sea favorable y se vean más operativos de este tipo. Me habló el Gobernador precisamente para ese tema y en la mañana me volvió a hablar; está preocupado porque obviamente habíamos dicho que este tema estaba focalizado y lo sabíamos, en ciertos lugares nada más, y obviamente preocupa que se extiende hasta Mazatlán el asunto”

Subinspector asesinado estaba de permiso tomando un descanso: Alcalde

El Alcalde Édgar González Zataráin explicó porque el subinspector de la Policía Municipal estaba de civil en el momento en que fue asesinado a balazos.

Y como lo comentó Jaime Othoniel Barrón Valdez, Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, el Alcalde dijo que el subinspector asesinado sí estaba de permiso y estaba tomando un descanso.

Recalcó que el hecho no tuvo nada que ver con los enfrentamientos de grupos armados.

“Este policía estaba trabajando de manera coordinada con el Secretario de Seguridad, de hecho estuvo un tiempo ahí con él coordinando trabajos que tenían que ver con los preparativos de los jóvenes que van a la academia, un tema que tienen que ver con logística de supervisión o qué estaban vandalizando mucho el tema de cableados, sobre todos los punteros y él daba seguimiento esos temas; entonces, obviamente trabajaba corrido y se coordinaba con el Secretario para ciertos permisos en los que tomaba descansos, y en este caso el elemento estaba en permiso por eso andaba de civil”, afirmó.

“No obstante, como conocemos la dinámica, sabemos que este asunto no tuvo que ver con los enfrentamientos entre grupos armados, sin embargo no es algo que se descarte, yo no lo descarto porque eso está en la línea de investigación de la Fiscalía, por eso dije que era una hipótesis, una línea que podría tomarse en cuenta, pero no tengo elementos para decir que es así o es asa”.