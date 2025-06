Es cardiopatía isquémica la principal causa de muerte en México: Colegio de Medicina Interna del Sur de Sinaloa

La principal causa de muerte en México es la cardiopatía isquémica y la segunda la diabetes, por lo que se debe cambiar el hábito dietético y hacer ejercicios físicos, caminar o correr, manifestó el presidente del Colegio de Medicina Interna del Sur de Sinaloa, Héctor Velazco Serrano.

“La principal causa de mortalidad en México es la cardiopatía isquémica, la segunda causa de mortalidad en México es la diabetes, la tercera causa son los tumores, la cuarta causa son las enfermedades hepáticas y la quinta causa son las enfermedades respiratorias, pero da una casualidad de que la diabetes es la que surte a la cardiopatía isquémica que es la principal causa de muerte”, añadió el médico Velazco Serrano.

“Entonces si se juntan las dos pues sería una sola causa de muerte , sería toda la mayoría y no nada más esto sino el costo que esto conlleva las enfermedades crónico degenerativas, por ejemplo, tratar un paciente infartado, meterlo a una sala de hemodinamia sale carísimo, sale carísimo, ya no digamos de un paciente diabético que cae en diálisis sale carísimo, entonces lo que se trata aquí en estos congresos es tratar de evitar eso, tratar de prevenir, orientar a los médicos, actualizarlos y tratar en la prevención, por ejemplo de la nefropatía diabética, de la cardiopatía isquémica, o sea, los diferentes tratamientos que hay ahorita”.

En entrevista momentos antes de sostener una reunión privada con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, agregó desafortunadamente no ha permeado la cultura de la prevención de enfermedades en la población.

“No ha permeado, por no decirlo que no existe, solamente el .3 por ciento de la población hace ejercicio, tenemos el primer lugar de obesidad en México, tenemos prácticamente un índice de diabetes del 25 por ciento de diabéticos estoy hablando, de entre 20 a más años, entonces tú dices, cómo es posible que una enfermedad que es 95 o 90 por ciento prevenible ponga en riesgo tu vida o ponga en riesgo a la sociedad como es la diabetes por ejemplo”, recalcó.

“Pero somos primer lugar en obesidad en el mundo prácticamente, o sea, es increíble, los niños, antes le hacíamos burla al gordito, ahora el flaco es al que le hacemos burla porque son tres gordos y un flaquito, entonces eso tiene que cambiar, afortunadamente con el cambio que se ha hecho en las escuelas de los alimentos chatarra que no se permiten eso va ayudar un poquito, pero no es la solución, se tiene que educar a la familia para empezar porque llegan a la casa y vuelven a lo mismo, entonces yo creo que la educación a la familia”.

Precisó que a la familia se le tiene que educar en los hábitos sobre todo dietéticos, hacerles entender, por ejemplo, que las grasas, azúcares, todos los alimentos que son nutritivos y los que no son nutritivos y que hagan actividad física sí o sí.

“Todas las escuelas tienen que hacer actividad física, en Mazatlán tenemos 600 mil habitantes aproximadamente, si un 3 por ciento se levantara en la mañana a correr se notaría, son 18 mil gentes, tú verías gente corriendo en todos lados, no hay, vean el malecón, por curiosidad me puse a contar: 230 gentes algo así, andaban corriendo, o sea, es mínimo, prácticamente nada, entonces se tienen que cambiar la cultura del ejercicio”, reiteró.

“De hecho si tú vas a consulta por la causa que tú vayas se te tiene que recomendar el ejercicio, el ejercicio para nosotros ya no es una opción, no es opción, es una obligación para todos, no importa la edad, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos, tenemos que caminar o correr por nuestra vida”.