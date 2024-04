“Lo que más me gusta hacer es contar las leyendas y darle los paseos a los turistas, les gusta que haga las voces, les gusta que haga los espantos, me dicen antes de irnos que vamos a dar dinero”, dijo antes de confesar que su leyenda favorita es la del Jinete sin Cabeza porque da un poco de miedo.

“Lo más bonito para mí es todo, todita La Noria, lo más bonito, lo que me gusta son las letras, las casas de las pinturas bonitas, los caballos, los restaurantes, las tiendas, los arroyos, los árboles de la naturaleza, todo eso. Me gusta contarles sobre toda la naturaleza que tiene la Noria”, presumió, pues ahora todo eso se lo puede mostrar a turistas de otros países.

Para el pequeño, ser niño tiene sus ventajas y desventajas pero no le impiden aprovechar esta etapa de ilusiones al máximo.

“Lo que más me gusta de ser niño, es que puedo andar en bicicleta, puedo ayudar a mi mamá en casa, le puedo hacer mandados, favores y también que estoy aprendiendo de cómo mi mamá se gana el dinero; lo que no me gusta, es que aún no puedo aprender el idioma inglés” expresó.

Su meta para cuando crezca es convertirse en maestro de Ciencias, un gusto que, confesó de manera ocurrente le llegó al ver la película de Transformers.