Es de vital importancia mantener coordinación con los gobiernos para que a Mazatlán le vaya mejor: Alcaldesa

Tras dar a conocer que el lunes sostuvo una reunión virtual con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez enfatizó que es de vital importancia mantener coordinación con los gobiernos estatal y federal para que a Mazatlán le vaya bien, sembrando una cultura de paz.

“Lo número uno que tenemos ahorita como prioridad es la seguridad, en la mañana estuve en la Mesa de Construcción de Paz, a las 11:00 de la mañana tuve una reunión con el vicealmirante Santillán, que es el encargado de Semar (vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, comandante de la Cuarta Región Naval)”, añadió Palacios Domínguez.

En entrevista la tarde de este martes con personal de medios de comunicación momentos antes de encabezar la inauguración de pavimentación y rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria en la colonia Klein, agregó que más tarde tendría otra reunión sobre el operativo de seguridad de las fiestas patrias y también con la intención de una mejor coordinación.

“El día de ayer tuve una reunión con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, que es la Secretaria de Gobernación de la doctora Claudia Sheinbaum, estamos dentro de los 61 municipios prioritarios del Gobierno federal y por lo tanto es de vital importancia mantener una coordinación con el Gobierno Estatal y federal para que aquí en Mazatlán nos vaya mejor en todos los sentidos. sembrando una cultura de paz, con atención a las causas, por una mejor coordinación y con una Policía más preparada y mejor equipada”, enfatizó la Presidenta Municipal.

Reiteró que por eso este martes tuvo otra reunión virtual con el Subsecretario de Prevención de las Causas de la Violencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco, con quien se hacen las Jornadas de Paz y se estuvo hablando de todo lo que se ha realizado en distintas colonias donde se prestan diferentes servicios a la comunidad, desarme voluntario.

“Y también con el licenciado Torruco estuvimos viendo aspectos sobre los nuevos proyectos que tenemos aquí en Mazatlán como el México Imparable, que es un proyecto que va estar en Pradera Dorada, que se trata de un megaproyecto deportivo, cultural, de educación y justamente va enfocado a atender a las causas”.

También expresó que se está trabajando con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en los próximos días por instrucciones del licenciado Miguel Torruco asistirá a reuniones presenciales en la Ciudad de México para coordinar el mejor equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Estamos trabajando en ello, ayer les anunciamos el Equipo Especial de 55 elementos y también estamos trabajando en mejorar todo lo que son las condiciones de equipamiento del C 4 que también ahí llegan todas las atenciones que se tienen que dar, las denuncias y por eso queremos que sea una atención de reacción inmediata”, recalcó Palacios Domínguez.

“Y sobre todo a la gente de Mazatlán decirle que hay que promover la cultura de la denuncia, que tengan el acercamiento, rápidamente hablar al 911, estar en los Segurichat que tenemos por todo el municipio y tenemos dividido el municipio en diferentes zonas, está zonificado por estrategia precisamente de seguridad pública”.

También recordó que el próximo 20 de septiembre la Presidenta de la República visitará Sinaloa por su Segundo Informe de Gobierno, pero aún no sabe en qué municipio de la entidad estará,. aunque le gustaría que fuera Mazatlán.

“La petición particular ahorita ya la hemos estado haciendo a través de la propia Secretaria Rosa Icela Rodríguez que nos tiene como municipio prioritario y también el Subsecretario Torruco, que es seguir apoyándonos en cuestión de seguridad, eso sería lo número uno”, precisó la Alcaldesa.

“Y lo número dos sería el drenaje, en cuanto a proyectos que tenemos ya tenemos seis proyectos que tenemos ingresados ya en Gobierno Estatal y también para Conagua (Comisión Nacional del Agua) en cuanto a arreglos y proyectos integrales de infraestructura de drenaje y de alcantarillado que son necesarios aquí en Mazatlán”.