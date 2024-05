Tras manifestar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el número uno en el País en negar la información, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas, manifestó que este problema se ha agravado en este Gobierno federal por el discurso del Presidente de la República de desaparecer a los organismos autónomos.

”El Instituto Mexicano del Seguro Social es el número uno en el País en negar la información, el IMSS, el Issste y la Fiscalía General de la República, pero el tema del IMSS es algo que niega constantemente la información”, añadió Del Río Venegas en entrevista en Mazatlán tras la inauguración del Quinto Foro Nacional de Resoluciones y Criterios Relevantes de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia.

”En el IMSS hay señores, ciudadanos que van y solicitan su número de semanas cotizadas para lograr su jubilación, le solicitan mucho también sobre las contrataciones que hace para el mantenimiento de los elevadores, no olvidemos que es un tema muy polémico ahí, las compras, el abasto de medicina y constantemente dice que después de una búsqueda exhaustiva no encontró la información o bien por cualquier pretexto reserva la información, entonces el IMSS hemos requerido mucho que entregue la información y en el tema de datos personales también”.

Reiteró que el IMSS es el número uno en las negativas, después le sigue Petróleos Mexicanos, Secretaría de Relaciones Exteriores y ahorita la Lotería Nacional es de los principales sujetos porque esto varía dependiendo del tema, de si son elecciones y demás.

”Los temas que más piden (los ciudadanos son): trámites, estructura orgánica, pensiones, son 8 mil 407 recursos de enero a la fecha los que se han interpuesto por parte de los ciudadanos en el INAI por negativas de información”, continuó.

”Se ha agravado en este Gobierno, de hecho en un histórico de solicitudes de información desde... ustedes pueden ver, estos son los históricos de información del año 2022 y 2023, y ahí vamos en este año, se han incrementado las solicitudes en este sexenio, sí ha aumentado y el IMSS ha aumentado porque ha negado mucho la información y sobre todo en el tema de medicamentos... también ha negado mucha información en tema de vacunas y demás, entonces el sector salud en este País se ha visto un poco opaco al negar la información, ahora que se hizo el tema de las megafarmacias y la transición del IMSS para IMSS Bienestar, las solicitudes también se incrementaron”.

A pregunta expresa sobre el discurso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que quiere desaparecer organismos autónomos como el INAI, Del Río Venegas dijo que al Jefe del Poder Ejecutivo federal no le gusta el INAI.

”Yo creo que el Presidente no le gusta el Instituto Nacional o que los cuatro comisionados estamos ahí precisamente por estas cosas, hemos instruido abrir estos temas, pero no solo estos temas, temas como el de (la Refinería) de Dos Bocas, el Aeropuerto del AIFA, acabamos de instruir, hay un tema de otro tren que están en Sonora, que le dicen el Tren Fantasma, que atraviesa Nogales, están tumbando casas y la gente quiere saber cuánto cuesta esa obra, hay más trenes”, reiteró.

”En el tema de Segalmex nosotros somos los que abrimos la información ante estas negativas que frecuentemente hacían”.

Recalcó que las obras públicas aunque las hagan las Fuerzas Armadas tienen la obligación de que la información de las mismas sean públicas y no se deben escudar en que se trata de temas de seguridad nacional.

”Recuerden que ellos fueron a este decreto que hicieron , que le llamaron el decretazo y que al final fue un acuerdo que hicieron en el 2021 efectivamente donde decían que todas las obras emblemáticas estaban resguardadas por el tema de seguridad nacional, el INAI fue a una inconstitucionalidad y la ganamos, entonces las obras en este País son públicas independientemente que las haga el Ejército los obligamos en el INAI a entregar la información, frecuentemente también piden información sobre las obras que realiza la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.

Reitero que en el caso del IMSS no le dan información a las personas que la solicitan, como el caso de una señora que quería el expediente de su hija que entró al quirófano embarazada y falleció junto con hijo, dicha señora tiene siete años luchando por el expediente, gracias al INAI por fin entregaron todo el expediente para hacer todo el proceso, pero simplemente no contestan, niegan la información o dicen que después de una búsqueda exhaustiva no la encontraron.

Además, dijo que el INAI debe continuar, no desaparecer.

”Claro que debe de continuar (el INAI), nosotros como cuatro comisionados de siete, porque ya también se fue el Senado el 30 de abril, nuevamente no nombró a los comisionados que faltan, pero estamos haciendo un trabajo y claro que debe continuar, yo creo que el acceso a la información y la protección de datos personales es un derecho que se ganaron los ciudadanos, incluso Sinaloa antes que la propia Federación sacó su Ley de Acceso, recuerden que fue Jalisco y luego fueron ustedes (Sinaloa) y luego fue el INAI, entonces hay que defender ese derecho”, subrayó.

La comisionada también informó que el miércoles 15 de mayo en el INAI resolvieron el tema del agua, que ha sido un caso muy polémico en la Ciudad de México, porque se dice que está contaminada el agua de la Alcaldía Benito Juárez, obligaron, instruyeron a Pemex a que entregue unos estudios al respecto.