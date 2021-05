$!Es embargo de EU al camarón mexicano consecuencia de ineptitud de Conapesca y Gobierno de 4T: Sergio Torres

“Está la consecuencia, se lastima gravemente al sector pesquero, entonces se va a caer el precio del camarón, ya no van a poder exportar, entonces es muy lamentable y es muy penoso, esa es la ineptitud del Gobierno de la Cuarta Transformación que está nada más concentrado y aplicado en concentrar recursos para repartirlos con fines electoreros y no atiende los problemas serios, y es un golpe mortal para el sector pesquero”, enfatizó Torres Félix, ahora candidato al Gobierno del estado por el Partido Movimiento Ciudadano.

También recordó que en la pasada temporada de capturas de camarón en altamar salió menos de la mitad de la flota sinaloense a pescar, porque por primera vez en muchos años el Gobierno federal retiró el subsidio al diésel marino, pero además afectó a los pescadores ribereños al quitarle el subsidio a la gasolina para este sector.

“La verdad es ineptitud tras ineptitud, malos resultados para el sector pesquero, a un sector pesquero que se le dijo que se le iba a apoyar con el 100 por ciento de incremento, llegando (el actual Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador) le quitaron el 80 por ciento, eso no se vale, lucraron con la pobreza y necesidad de las familias de los pescadores, las familias creyeron en el Gobierno federal, confiaron en ellos y el Gobierno federal llegó y los traicionó, los abandonó y hoy no los mira, no los escucha, no los atiende, mucho menos les resuelve y eso hay que decirlo fuerte para que se escuche al Palacio Nacional”, reiteró Torres Félix.