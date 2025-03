$!Es falso que el narcotráfico genere riqueza: Froylán Enciso

MAZATLÁN._ El narcotráfico es un negocio como cualquier otro y quienes se dedican a esto tienen que mover el dinero en Sinaloa, pero también globalmente, pero es falso que genere riqueza, manifestó el escritor Froylán Enciso. “Es un negocio como cualquier otro y hay que mover el dinero y el dinero se mueve aquí en Sinaloa, pero también globalmente”, agregó Enciso al presentar su libro “De Sinaloa para el mundo, economía política del narcotráfico”.

En el evento donde la obra fue comentada por el politólogo, catedrático y columnista Arturo Santamaría Gómez, agregó que para combatir esta problemática no diría que se de una legalización de las drogas, pero sí alguna forma de regulación porque mientras algo está prohibido como que se genera mayor interés por ello. “Pero es falso que el narcotráfico genere riqueza, ¿por qué Badiraguato no es el municipio más rico de México? (si de ahí son originarios varios capos del narcotráfico), en realidad porque el dinero se queda en otros lados, no regresa al campo, no regresa con los campesinos ni con los morrillos que andan de carne de cañón, entonces no agarra espacio a justificar la corrupción y eso es bien importante para el futuro”, continuó.

“Cuidar a los plebes para que ya no tengan usos problemáticos de sustancias, porque antes era el tráfico para mandarlo a Estados Unidos, ahorita no se tientan el corazón de volver esclavo a cualquiera de nuestros hijos, a cualquiera de nuestros primos, entonces ya es otra cosa, ya no es el campesino que traficaba para los gringos, para allá, sino ya ahora hay una visión depredadora de ese negocio en la que destruyen hasta a su propia familia y a sus propias comunidades, entonces no hay que dejarnos engañar por las promesas de riqueza”. Recalcó que la mayor riqueza es tener uno mismo salud y a sus familias y las comunidades fuertes. El escritor originario del poblado de Juantillos, en el municipio de Mazatlán, también dijo que en la actualidad se está ante el fin de una era que es la del Cártel de Sinaloa, el cual se está pulverizando así mismo con la lucha interna que tiene actualmente.

“Aquí les digo que en la actualidad debemos reconocer que estamos ante el fin de una era, el fin de una era del Cártel de Sinaloa, la divisiones de producción y de consumo, esas divisiones ya no sirven y se agotó la funcionalidad de los espacios de corrupción, ya sabemos que los espacios de corrupción sea aquí, sea en el Gobierno del estado pues ya no nos da como Gobierno, ya no nos conviene como pueblo ni aunque andemos derechos ni aunque andemos con las patas chuecas”, subrayó Froylán Enciso. “Posiblemente ya somos un escenario más del imperio frente al mundo, seguimos en la periferia, pero en la metrópoli ya subcontrató la violencia del consumo aquí en nuestra tierra y es más consciente del poder de nuestra élite criminal que ya anda allá colaborando con Estados Unidos, que ya se dejó atrás su arraigo sierreño y campesino, quizá aquellos ya no son uno de los nuestros y andan allá negociando con los de más lejos”. Al presentar la obra que en este puerto se vende el la Librería del Caracol con un costo de 329 pesos, Arturo Santamaría Gómez, dijo que el proceso de tráfico de drogas es transnacional desde su origen, no se explica si no se le inscribe en un marco transnacional, sin la relación con Estados Unidos no se explica ni el origen, ni el desarrollo, ni el presente del narcotráfico en el mundo. “Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que combatir el narcotráfico sólo actuando con fuerza, actuando con todos los aparatos militares y policiales del país se puede acabar con esto, no, tanto el surgimiento como el desarrollo del narcotráfico es algo sumamente complejo que se inscribe en un escenario internacional en el que hay actores estatales, actores privados, ...hay empresarios, es un fenómeno sumamente complejo, sumamente difícil de combatir”, recalcó Santamaría Gómez.