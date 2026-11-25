La calidad del producto es fundamental para lograr una historia de 76 años como ya la tiene Café El Marino, manifestó el presidente del Consejo de Administración de Grupo Marino, Javier Lizárraga Mercado. “Obviamente la calidad del producto es fundamental, si nosotros no tenemos los cafés, nosotros mezclamos cafés de varias partes, que quede claro, solamente café 100 por ciento puro y si no me remito a la Profeco y ahí van a encontrar que seguimos en segundo lugar a nivel nacional (en producto cien por ciento puro)”, añadió Lizárraga Mercado. “Habla muy claro de quiénes somos, porque cuando no tenemos un ingrediente, una mezcla de una región específica, preferimos mejor no producir. Preferimos mejor no estar presentes si no tenemos la calidad, porque el café debe saber siempre igual, y lo traeremos de varias partes del país y lo traemos inclusive a nivel internacional de varias partes”. Al participar la mañana de este miércoles en el conversatorio organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán con el tema “Café El Marino. Legado que trasciende”, agregó que se está importando café de naciones como Colombia y se hacen como 65 marcas para exportación a más de 20 países, por lo que la calidad del producto es muy importante.





Ante integrantes de dicha agrupación empresarial, encabezados por su presidente, Mauricio Aguilar Alemán, e invitados al evento en el auditorio de la Canacintra en este puerto, recordó que este grupo empresarial, ahora integrado por 10 empresas, fue fundado por su papá el 12 de octubre de 1950 en un local en el Centro de Mazatlán. Tanto en el conversatorio como en entrevista, dijo que en 1983, al salir de la universidad, decidió retomar la presentación del producto como en sus orígenes porque estaban las letras diferentes, el color era blanco y azul, y a pesar de ser una bebida caliente ya se había eliminado el rojo. “Entonces, como reto, volver otra vez a retomar lo que había sido nuestra tradición, nuestra cultura, la caravelita original, que ahorita nuevamente la quieren volver a cambiar ya la tercera generación, nos acaban de presentar, una compañía de Culiacán, hicieron bastante buen trabajo”.





“Hay que ser realistas, pero ya la caravelita me la traen entre goleta y caravela, más moderno, pero las letras las tiene igualitas, tiene que ser un proceso gradual, no se puede cambiar de la noche a la mañana, perderíamos muchos clientes, a la gente la confundiríamos”. Expuso que la historia del Grupo Marino comenzó en 1950 en Mazatlán cuando su papá, don Ricardo Lizárraga, fundó en el Centro de la Ciudad un local de venta de café y al principio todo se realizaba de manera artesanal, con un pequeño molino, y vehículo de transporte con el que se recorría toda la ciudad. “Después de trabajo duro y sin descanso, don Ricardo incorporó a su hermano Enrique, posteriormente a su otro hermano, Faustino (originarios de El Verde, Concordia), para iniciar la apertura de plazas a nivel regional y nacional”, continuó. “La visión de la empresa siempre fue la de ir más allá de sus horizontes y en 1966 comenzó a exportar sus productos a Estados Unidos y Canadá, en los años 70 Café El Marino se convirtió en la primera empresa mexicana en ofrecer todas las presentaciones de café”. A través de un video dio a conocer que en 1967 nació Café El Marino de Jalisco con el objetivo de crecer en el centro y occidente del país y de diversificar el portafolio a otros productos alimenticios, por lo que se comenzó en Guadalajara la manufactura de otros productos como gelatina, flan, malteadas y consomé de pollo. “Posteriormente, y con el objetivo de reestructurar estratégicamente las actividades industriales y las comerciales, se crea Industrias Marino, hoy en día la empresa mantiene sus raíces familiares y se encuentra administrada por la segunda y tercera generación de la familia fundadora”, informó. “En la actualidad Distribuidora Café El Marino comercializa productos de consumo en todo el territorio nacional, contamos con 17 centros de distribución ubicados en las principales ciudades del país, más de 140 vehículos y 320 promotores de venta, tenemos cobertura directa con las principales cadenas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mayoristas, farmacias, así como más de 30 mil puntos de venta”.