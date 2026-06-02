Es importante que se respete la postura de no intervención extranjera en territorio nacional: Colegio de Abogados

En el marco del 139 aniversario del natalicio de Genaro Estrada Félix, el presidente del Colegio de Abogados “Genaro Estrada” A.C., Martín Morales Acuña, destacó la importancia de preservar la política de no intervención de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de México, valor que encabeza la llamada “Doctrina Estrada”.

El líder de los abogado señaló que este planteamiento mantiene plena vigencia ante los escenarios políticos de la actualidad, mientras considera fundamental que las nuevas generaciones continúen promoviendo el respeto a la soberanía, autonomía e independencia de las naciones.

“Esto es muy acorde a los tiempos que se están viviendo y hoy más que nada en su día es muy importante para futuras generaciones que se siga conservando esta postura que ha cuidado y se ha respetado la no intervención en asuntos extranjeros, ni mucho menos sumisión, respetando siempre la soberanía, la autonomía y el respeto nacional”, dijo Morales Acuña.

En tanto, consideró que actualmente existe una intención de intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos; sin embargo, reconoce como positiva la postura que ha mantenido la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al defender la autonomía del país frente a presiones externas.

“Hay un intervencionismo, sin embargo la titular del Ejecutivo se ha mantenido con mucho temple, respeto y sobre todo recordándole que México es autónomo, libre y soberano, y que ningún motivo por ninguna política extranjera, sea de Estados Unidos, Europa o Asia, se tiene por qué someter a cuestiones extranjeras”.

Ante este escenario, el presidente del Colegio de Abogados afirmó que México debe continuar defendiendo su soberanía y recordando a cualquier nación que el país es libre para tomar sus propias decisiones, sin injerencias de gobiernos foráneos.

“Seguir recordándole que México es un país libre, autónomo y soberano para que no intervenga Estados Unidos ni cualquier otro país que se crea con derechos sobre México. Sobre todo pues hay que respaldar, no con tintes políticos, sino la postura que tienen representación de todos los mexicanos”.

Respecto a la propuesta que plantea la posible eliminación de elecciones en 2027, en caso de comprobarse intervención extranjera en los procesos democráticos, Morales Acuña dijo confiar en que el país no llegue a enfrentar una situación de esa naturaleza.

“Esperemos que no llegue a esos extremos, porque obviamente México, desde su independencia, no tiene por qué inmiscuirse, dejarse absorber por temas políticos extranacionales e internacionales”.