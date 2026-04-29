$!Es imposible tener éxito en lo individual en un contexto en el que no todos lo tienen: dirigente nacional del PAN ante estudiantes

Es imposible tener éxito en lo individual en un contexto en el que no todos los demás lo tienen, los jóvenes deben poner atención en lo que pasa en el país porque les va afectar tarde o temprano, enfatizó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera. “Es imposible, al final, aunque parezca que puedas tener éxito en lo personal, es imposible tener este éxito individual en un contexto en el que no todos los demás tengan éxito”, dijo Romero Herrera ante centenares de estudiantes en la conferencia realizada a las 11:00 horas de este miércoles en el Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto. Tras la bienvenida realizada por el Vicerrector de la UAS Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado, el dirigente nacional del PAN recalcó la importancia de estar en una institución educativa que es una institución para formar gente de bien, honesta, que haga sociedad, que haga comunidad en un país en donde lamentablemente existe hoy por hoy tanto mal, que la Universidad entienda que sea un espacio para hacer gente que trabaje por el bien.

“Cuál es el mensaje, que le digamos a todos los jóvenes que podemos, todos los días, parte de esta realidad que te decía, sabemos que los jóvenes como tú por lo general dices yo no creo en los partidos, no creo en la política, no siento que nadie lo está haciendo bien, yo nada más veo que se están peleando entre todos y total no veo que las cosas cambien en mi país”, les dijo. “Y entonces eso te lleva, así lo decimos, a una especie de trampa, es decir, si es tan odioso escuchar de política, de hablar de las cosas de mi país entonces yo no voy a ponerle atención a lo que está pasando en mi país, ni en mi estado, ni en mi ciudad, entonces yo voy a ser alguien que busque tener mi propio éxito personal desentendiéndose de lo que está pasando con mi comunidad y mucha gente se va por ese camino, que es como pedir un camino que al final se vuelve verdaderamente peligroso”. Recalcó que muchos podrán decir que quieren ser ingeniero, doctor, empresario, programador, arquitecta, que no tengan nada que ver con los temas de política o del país y en muchos de los casos pueden llegar a tener éxito y se les desea que así sea. que tengan un buen sueldo, casa, se casen, más allá de su estado, pero es imposible tener ese éxito individual en un contexto en no todos los demás tengan éxito.

“Porque puede que tú lo logres en esta vida, pero de qué te sirve si el día de mañana, si eso quieres te lo deseo que tengas hijos, puedas darle todo tu esfuerzo por verlos crecer desde chiquitos, educarlos, quererlos, amarlos, darles todo lo que tú le puedes dar, de qué te sirve ese nivel de éxito si llega un día, Dios no quiera jamás, cuanto tengan 16, 17 años tus hijos, cuando los tengas lo entenderás”, subrayó Romero Herrera. “No hay nada más que ames más que a un hijo y que en esa vida de éxito tomes una llamada un sábado a las tres de la mañana, Dios en verdad no lo quiera jamás, en donde te digan que ya no va regresar jamás, porque eso pasa en este país y pasa mucho en este país, por qué, por las cosas que no ha resuelto este país y entonces ahí es donde dices qué fue un éxito personal, de qué me sirve”. Reiteró que no es verdad que se pueda decir que uno la hizo, lo logró en esta vida y le da igual cómo le vaya al país, no se puede.

“Desde acá desde Acción Nacional les decimos no es que te afilies al PAN; es a que le pongas atención a lo que pasa en tu país porque te va afectar sí o sí tarde o temprano, te puse un ejemplo si quieres radical, horrible, horroroso que sucede, pero también qué sucede en este país, hoy te puedes tu te puedes matar, cuánto cuesta estudiar, partirte el lomo, de veras esforzarte, decir yo voy a estudiar un poquito más que mi compañero de al lado para sacar mejor calificación”, continuó. “Cuánto cuesta estudiar aquí, cuántas fiestas haz sacrificado, ... y de qué te sirve sacar puro 10 si después sales en este país a dar tu currículum y que te digan aquí no solo no hay trabajo, acabamos de cerrar, eso pasa en este país, cuántos jóvenes de por sí privilegiados por estar en la Universidad salen y no pueden ejercer su trabajo de lo que llevaron años matándose estudiando y especializándose”.