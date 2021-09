Es inaceptable que lleven tarde apoyos a afectados por el huracán ‘Nora’: Diputado Édgar González

Es inaceptable que se lleven tarde apoyos a los afectados por el paso del huracán “Nora” y que no se hayan puesto señalamientos en el lugar donde colapsó el puente del Quelite, lo que hizo que una familia que viajaba en una camioneta cayera en el lugar y en ese último caso se deben fincar responsabilidades, dijo el Diputado local, Édgar Augusto González Zataráin.

”Esa parte sí la veo lento el tema de apoyos alimenticios, incluso de equipos de limpieza, en otras ocasiones al día siguiente o a los dos días lo veíamos, lo vi como Alcalde (de El Rosario) y lo vi como Diputado que así ocurrió, en esta ocasión fue más tardado, también eso es inaceptable, la gente es cuando más ocupa”, añadió González Zataráin, presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado.

El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado agregó que si ahorita se lleva cal para los lodos a quienes resultaron afectados por el paso de dicho ciclón que ocurrió a finales de agosto ya no les sirven porque dichos lodos ya se secaron, si les llevan cloro para desinfectar la ya gente buscó cómo desinfectar.

”Ya pasó, entonces llega tarde esa parte, eso no puede estar ocurriendo, ...yo creo que es la inexperiencia, yo insisto mucho en ese tema y no por ocurrencia sino porque he investigado por qué se dan las cosas, es la inexperiencia que se tiene en algunos cargos de Gobierno en el actuar en el caso del Gobierno federal”, dijo en entrevista.

”En el caso del Gobierno del Estado obviamente es falta de recurso, es un periodo que se concluye, que están cerrando, que obviamente ese tipo de apoyos siempre llegan del Gobierno federal, es inexperiencia (en el caso del Gobierno federal) y no me refiero a que tengan que estar ahí 10 años para agarrar experiencia, yo creo que los perfiles que se deben de poner en algunas dependencias deben de ser los ciudadanos”.

También dijo tener conocimiento que se hizo un levantamiento de un censo comunidad a comunidad de las pérdidas hasta de cercas para apoyarlos con alambre como se hace en otras ocasiones y se espera que sí se les dé en esta ocasión, porque con el paso del huracán “Willa”, en octubre del 2018, también se hizo el levantamiento y no llegó el apoyo a los productores de mango sobre todo, finalmente fue muy mínimo y muy tardado, nada que ver con lo que se requería en el momento.

”Cuando pasa mucho tiempo la verdad que los gobiernos se relajan y van dejando que eso se diluya y yo pienso que va a suceder lo mismo”, reiteró el Diputado local.

También dijo que tras el paso del huracán “Nora” por Sinaloa en algunas zonas de la entidad se ha actuado más rápido que cuando se tenía el Fondo de Desastres Naturales y no es una especia de defensa que no se tenga el Fonden, pero en la zona de Cospita y Nicolás Bravo donde hay pequeños productores acuícolas los afectó la Depresión Tropical 19-E y el huracán “Nora” y en ambos casos perdieron prácticamente toda la cosecha.

En esos lugares rápidamente intervino la Secretaría de Marina, ya está con maquinaria y equipo restableciendo bordos y están acondicionando la zona de pesca, se actuó de manera inmediata, rápido, el propio Gobierno del estado le está metiendo un poco de recurso, fue más inmediato el apoyo.

También se está viendo algunas carreteras, en la zona sur en algunos tramos que también hubo afectaciones que se actuó por parte de la Comisión Nacional del Agua y la Semar de manera más inmediata en Rosario y Escuinapa.

En el caso donde colapsó el puente del Quelite, en la carretera libre Culiacán- Mazatlán donde presuntamente por falta de señalamientos y presencia de elementos de la Guardia Nacional Carreteras el pasado lunes 13 de septiembre se accidentó una camioneta en la que viajaban cinco personas y al parecer se han registrado otros accidentes, dijo que es inaceptable que se hayan presentado esos hechos por falta de señalamientos.

”Es inaceptable, yo lo que sé es que no había señalamientos, hemos estado preguntando cómo estuvo esa situación, porque también nos interesa, estoy en la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado y bueno, no había señalamientos, es inaceptable que después de todo el escándalo que se hizo con la caída del puente no se han tomado las precauciones debidas”, recalcó el legislador local.

”Eso no puede estar ocurriendo, yo creo que a veces cuando los gobiernos van saliendo o van terminando un periodo se relajan y en otras ocasiones cuando los funcionarios no tienen el perfil adecuado en las dependencias también se pierde mucho el seguimiento a temas como ese, son muchas cosas que se conjuntan y que a estas alturas no deberían ocurrir”, reiteró el Diputado local González Zataráin.

”Sí se deben fincar responsabilidades, obviamente con una investigación rápida, no requiere de mucho tiempo, simple y sencillamente quién era el responsable de algo tan sencillo, tan práctico como señalizar, no hay mucho qué investigar, solamente es actuar y espero que los gobiernos actúen fincando responsabilidades”.