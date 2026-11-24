Tras manifestar que el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha dado resultados positivos, el titular de la corporación agregó que es en la zona sur de Mazatlán donde se ha registrado el mayor número de ilícitos.

“Efectivamente el personal del Grupo de Operaciones Especiales, llamado GOES, este personal efectivamente ha tenido resultados positivos, entre ellos se han asegurado personas, armamento, cargadores, cartuchos, y se han inhabilitado tomas clandestinas”, dijo el General brigadier de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez.

“Y este grupo también se utiliza para mantener una presencia permanente en las áreas urbanas y también en las áreas rurales, de tal manera que toda la población mazatleca cuenta con una Policía con capacidad de respuesta rápida”.

En su participación en la conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad del Gobierno de Mazatlán, realizada este martes, también dijo que se cuenta con áreas donde se analizan los hechos delictivos, los cuales se atienden en las Mesas de Seguridad.

“Todos los casos son una preocupación que nos ocupa de manera permanente y en la Mesa de Seguridad se analiza la estrategia de Seguridad Pública y sus resultados en base al estudio que nos llevan estos casos, del análisis de los datos estadísticos orientamos el esfuerzo, reforzamos las actividades de proximidad social atendiendo las causas del delito”, continuó.

“Fortalecemos la vigilancia de tal manera que mantengamos una seguridad en la población y podamos hacer nuestras actividades con tranquilidad, son zonas más que nada, la zona sur es donde se ha registrado el mayor número de ilícitos, y en esa parte es donde también se ha orientado la parte del esfuerzo de las tropas”.

También dijo que la seguridad en Mazatlán es la prioridad que ocupa a las autoridades municipales y en la Mesa de Paz se evalúan de manera permanente las estrategias y sus resultados con la finalidad de implementar acciones de proximidad social, coordinación interinstitucional y vigilancia preventiva.

“Nuestro compromiso es salvaguardar la vida, los derechos, la integridad y el patrimonio de las familias mazatlecas, preservando así las libertades, el orden público y la paz social, y esperemos seguir mejorando en estos días”, reiteró ante la racha de violencia que prevalece en Mazatlán con asesinatos, feminicidios y ataques a balazos y con explosivos a viviendas pese al despliegue de miles de elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

“Lo que yo les puedo mencionar, si hacemos un análisis comparativo de los datos estadísticos de la semana pasada con esta última, tenemos una reducción del 16 por ciento de los delitos de alto impacto y por lo que respecta a los otros casos, a los delitos de robo a casa habitación, de robo a transeúntes, de robo a vehículos se va a una tendencia a la baja”, expresó Cruz Domínguez.

“Y si nos vamos a otro ámbito, si comparamos el mes de octubre con lo que va del mes de noviembre en este día se refleja una tendencia a la baja de un 36 por ciento en los delitos de alto impacto. ¿Qué nos pueden decir estos resultados?, que las estrategias que se han tomado han dado frutos y hay que tener confianza en las autoridades que sigan realizando sus actividades por el bien de Mazatlán”.