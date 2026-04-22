$!Es más viable demoler y construir nuevamente el Puente Juárez que repararlo: Obras Públicas

MAZATLÁN._ Aunque no representa un riesgo de colapso, por los daños que tiene es más viable demoler y construir nuevamente el Puente Juárez, en la avenida Gabriel Leyva, que tendría un costo de entre 80 y 85 millones de pesos, explicó Martín Gallardo Noriega.

“Lo que el dictamen menciona, el profesional en este rubro dice que es más viable demolerlo y volverlo a construir”, sostuvo el director de Obras Públicas Municipales sobre un dictamen realizado por el Gobierno estatal y el municipal.

Agregó que contempla que en un mes esté ya concluido el proyecto de dicho puente que, por su antigüedad, presenta deterioro y hasta el momento no está definido quién realizaría la construcción de esa obra, pero se cree que se hará con recursos con una participación del Gobierno del Estado.