$!Es más viable demoler y construir nuevamente el Puente Juárez que repararlo: Obras Públicas

MAZATLÁN._ Aunque no representa un riesgo de colapso, por los daños que tiene es más viable demoler y construir nuevamente el Puente Juárez, en la avenida Gabriel Leyva, que tendría un costo de entre 80 y 85 millones de pesos, explicó Martín Gallardo Noriega.
“Lo que el dictamen menciona, el profesional en este rubro dice que es más viable demolerlo y volverlo a construir”, sostuvo el director de Obras Públicas Municipales sobre un dictamen realizado por el Gobierno estatal y el municipal.
Agregó que contempla que en un mes esté ya concluido el proyecto de dicho puente que, por su antigüedad, presenta deterioro y hasta el momento no está definido quién realizaría la construcción de esa obra, pero se cree que se hará con recursos con una participación del Gobierno del Estado.
Para la construcción de este puente se estima que se requiere una inversión de entre 80 y 85 millones de pesos, añadió el funcionario.
“Todavía falta que se termine el proyecto para poder determinar el sistema constructivo para poderle poner un tiempo (de duración de la obra)”, dijo.
Para no afectar mucho el tránsito vehicular que se tiene en esa avenida, Gallardo Noriega indicó que es probable que la reconstrucción del puente se haga primero en un sentido y después en el otro y se vería con la Policía de Tránsito Municipal para organizar el tráfico en esa zona de Mazatlán.