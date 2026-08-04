Es Mazatlán el Municipio que más ha sancionado a servidores públicos por faltas no graves: Lizárraga Félix

Mazatlán es el Municipio que más ha sancionado a servidores públicos por faltas no graves, más incluso que el Ayuntamiento de Culiacán, dijo la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Rosa del Carmen Lizárraga Félix.

“El Municipio de Mazatlán sí es uno de los ayuntamientos que más ha sancionado a servidores públicos por faltas no graves, más incluso que el Ayuntamiento de Culiacán", expresó en entrevista antes de participar en una reunión con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y funcionarios municipales.

“Y todo está ya en la Plataforma Digital Nacional para que pueda ser atendido por los Órganos Internos de Control en el ánimo de que si hay servidores públicos que vengan de otros estados o de las misma entidad a solicitar algún tipo de empleo y ya han sido sancionados en algún otro estado de la República o dentro del mismo estado los Órganos Internos de Control tengan acceso a esta información y eviten la contratación de ellos”.

Precisó que son faltas administrativas el solo hecho de no seguir procedimientos internos, no seguir un código de ética que establece el mismo Ayuntamiento, porque se debe recordar que las faltas graves de los servidores públicos únicamente o a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sinaloa o al Tribunal de Justicia Administrativa.

“En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa a la fecha ha documentado en la Plataforma Digital Nacional solamente dos servidores públicos que han sido sancionados por faltas graves a nivel estatal”, añadió.

También dijo que el no presentar la declaración patrimonial puede ser una falta no grave, que ya se ha estado solventando sobre todo en aquellos municipios como es el Ayuntamiento de Culiacán que ya está haciendo evoluciones patrimoniales y en donde detectan que muchos de los servidores públicos cometen errores al poner los dos dígitos al final, cuando no debe de ser, y esto se interpreta en lugar de miles, en millones de pesos, pero son faltas administrativas no graves que se están subsanando, dio a conocer Lizárraga Félix,