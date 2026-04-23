Es Mazatlán seguro para el turismo y para la inversión: Alcaldesa

Tras el último partido del equipo Mazatlán F.C. de la Liga MX, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez afirmó que Mazatlán es seguro para el turismo y para la inversión.

“Entiendo que se trata de un negocio privado y por lo tanto la decisión final es de quien es dueño del equipo, pero sí quiero reiterar que Mazatlán es un destino seguro para el turismo, para la inversión y que cualquier persona o empresa que desee invertir en nuestro puerto siempre será bienvenida”, enfatizó.

“Como se mencionó aquí en esta sesión de Cabildo por parte del Regidor Martín Ochoa, nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya ya ha estado en pláticas con la liga deportiva de fútbol tratando de rescatar el equipo y posteriormente dio a conocer a los medios de comunicación que se está tratando de buscar un equipo de Expansión para poder tener y ocupar este recinto que es muy importante para todos los mazatlecos”.

Agregó que también se han tenido pláticas con los gobiernos estatal y federal para poder tener en el Estadio El Encanto eventos artísticos, de diferente índole como cultural, deportiva para aprovechar esas instalaciones como el próximo 2 de mayo que se presentará Chayanne, por ejemplo.

“Entonces estamos abiertos a que diferentes empresarios, a que diferentes opciones encuentren aquí la oportunidad para poder mantener este recinto funcionando”, añadió.

Tras el último partido del equipo Mazatlán FC en este puerto la tarde noche del miércoles en la que le ganó 4 goles a 3 al equipo de Toluca, el empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió en sus redes sociales que la falta de seguridad, la incertidumbre jurídica y las condiciones para invertir en el País fueron las principales motivos para poner fin al proyecto de dicho equipo de futbol en el puerto sinaloense.

La Alcaldesa recordó que cuando venían sobre todo equipos como América, Guadalajara y Monterrey venía mucha gente a Mazatlán, por lo que se va seguir insistiendo para que haya un equipo de fútbol profesional en el puerto.

“Estoy segura que nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya va buscar oportunidades y vamos a estar trabajando en equipo para que podamos tener alguna solución y alguna alternativa para generar más opciones de crecimiento de nuestro municipio”, continuó Palacios Domínguez.

Ante versiones de que podría venir el Estadio El Encanto el equipo de fútbol de Primera División Cruz Azul, dijo que solamente se mencionan que son negociaciones que se están haciendo y es un recinto del Gobierno del Estado y por lo tanto como Ayuntamiento de Mazatlán se está acompañando al Gobernador y también es de interés federal, por lo que está segura que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo también va intervenir porque se sabe que es algo que apoyaría mucho a Mazatlán.

“Hemos siempre respondido como buena afición y vamos a estar buscando alternativas, el mensaje es como lo dije anteriormente que estamos abiertos a que los empresarios, a que cualquier equipo, este es un lugar seguro para el turismo y para la inversión, lo hemos demostrado, hemos demostrado que la afición responde, el lugar estaba teniendo partidos exitosos, entonces estoy segura que más adelante vamos a poder tener alguna otra opción”, añadió.

También informó que al último partido del Mazatlán FC en esta ciudad acudieron cerca de 17 mil personas.

“Y bueno, estamos de alguna manera todos los mazatlecos tristes de que ya terminara la temporada porque eso significa que ya no tendremos el fútbol de Primera División, sin embargo, quiero decirles que en Mazatlán les dimos todas las facilidades que la ley nos permitió el equipo de futbol, la afición siempre respondió como lo vimos ayer”, recalcó Palacios Domínguezz.

“Y en general hicimos todo de nuestra parte para mantener el futbol de Primera División”.