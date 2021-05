Es Mazatlán una ciudad estrangulada por el tráfico vehicular: Pucheta Sánchez

Mazatlán es una ciudad estrangulada por el tráfico vehicular, tiene un grave problema de vialidades, por ello requiere un reordenamiento en este rubro, manifestó el candidato a la Alcaldía mazatleca por la alianza Va por Sinaloa, Fernando Pucheta Sánchez.

“Mazatlán es una ciudad estrangulada, tiene una problemática muy grande de vialidades y ahí está, pasen por la Gabriel Leyva, una avenida que tiene casi 3 años destrozada, ya vienen tiempos de lluvias imagínense el lodazal, el tráfico interminable y mucha de la gente que transita por ahí lo hace en camiones, que tiene que llegar a sus empleos de manera puntual y la gente no quiere saber si hubo tráfico o no hubo tráfico”, añadió Pucheta Sánchez en conferencia de prensa la tarde del lunes.

Agregó que ni como Presidente ni como candidato se debe hacer uso de elementos de la Policía de Tránsito Municipal para otros fines que no sean propios de sus responsabilidades.

De ganar nuevamente la Presidencia Municipal de Mazatlán dijo que realizará contratación inmediata de más elementos de Tránsito, pues la ciudad ha crecido y requiere de un reordenamiento, continuó tras manifestar que para trasladarse de la Avenida Rafael Buelna a la sede del Partido Revolucionario Institucional en el Centro de la Ciudad le llevó ayer por la mañana cerca de 40 minutos, por lo que llegó cerca de media hora tarde a la conferencia de prensa que tenía programado iniciar a las 11:00 horas.

“Es cierto, no puedo empezar de la noche a la mañana con el cambio estratégico de los semáforos inteligentes, pero gradualmente sí se tienen que hacer, capacitación, contratación de personas que estén al frente, no porque quieran quedar bien con el Presidente Municipal, sino porque tengan suficiente capacidad de darle solución al grave problema de vialidades y problemas que cada vez se hacen mayor”, reiteró el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

Reiteró que para solucionar dicha problemática se requiere contratación de más personal para que trabaje por la ciudad.

“Se le tiene que respetar a los tránsitos, no obligar a hacer acciones indebidas ¿para qué?, para no perder el trabajo, hoy por ejemplo hay un hostigamiento real, un hostigamiento hacia tránsitos, hacia policías municipales que de alguna u otra manera han manifestado la simpatía para este 6 de junio votar por una opción diferente en la que ellos se sienten que están gobernando y haciendo, en el Gobierno desaparecen los partidos, la necesidad no tiene color, el desarrollo tampoco, el desarrollo es una necesidad y los trabajadores tanto de confianza como sindicalizados del Ayuntamiento deben recibir en primera instancia el respeto de sus líderes”, recalcó Pucheta Sánchez.

“Los líderes hoy andan encampañados, andan buscando una posición, y no hablo únicamente refiriéndome al Sindicato del Ayuntamiento, también ya vemos a las cámaras como al gerente lo ponen de Regidor cuando hay más de mil empresas cerradas, dónde está la búsqueda de las facilidades que se tienen que dar a las empresas porque voy a llegar de Regidor, pues veremos qué van a hacer, no creo que lleguen definitivamente, pero aquí están”.

Expresó que en el caso de la Avenida Rafael Buelna se verá que sea funcional, pues no nada se debe ver bonita, pues no todo lo bonito sirve.

“En el tema de la Avenida Rafael Buelna, donde fue una inversión donde se le pagó mucho dinero a un supervisor de obra basta preguntarle a los vecinos de la Pancho Villa y de la Sánchez Celis cómo viven, basta que tú circules por ahí para recibir 500 mil mentadas de mad... y no es porque tú tengas la culpa, es porque no fue hecha debidamente”, subrayó.

“Un compromiso de Fernando Pucheta es precisamente no la remodelación de la Avenida Rafael Buelna, pero sí que se arregle al funcionamiento adecuado porque es una cosa que genera accidentes, que genera molestias y bueno el que llega de Presidente llega a chambear, no llega a ponerse de novio y a darse la gran vida, tiene que llegar a fregarse por la ciudadanía, no sirve la Rafael Buelna hay que arreglarla, está bonita sí, pero no todo lo bonito sirve.

Entre otros puntos, en lo que respecta a borrarle su propaganda política o su imagen de diferentes zonas de Mazatlán dijo que no le da gusto que eso suceda porque se está hablando de una contiene electoral donde se habla que es la fiesta de la democracia, de campañas de respecto y que hoy más que nunca deben ser de convencimiento hacia una sociedad que está cada vez más confundida.

“Entonces yo sigo trabajando, lo he hecho de una manera respetuosa, creo que austera porque en el momento en el que se vive es una ofensa, muchas veces (si) no haces una campaña donde a la gente le demuestres solidaridad por el momento que vive la ofendes, y en el tema éste me queda claro, no soy nuevo, siempre al que va muy adelante en las encuestas hay que ver de qué manera lo bajan, de manera vil y cobarde, sin embargo, acciones conocidas de actores que no les favorecen sus sondeos”, continuó.

“No lo tomo de manera obviamente para aplaudirlo, lo repruebo, creo que así como la autoridad electoral está muy al pendiente del desarrollo de mis actos, del gasto de mis actos, pues también tiene que estar muy al pendiente de lo que a los ojos de la sociedad sucede, el terrorismo político que se da, porque no es otra cosa, son actos cobardes, no tienen cara, se hacen, sin embargo, eso no me frena, sigo adelante con un programa que henos establecido desde un principio, no es una campaña que se esté haciendo a la ligera, es una campaña bien estudiada, de mucho acercamiento con la ciudadanía”.

También manifestó que en su campaña de acercamiento con la ciudadanía ve carencia de Gobierno en Mazatlán, mucha falta de atención en las colonias populares y la gente pide todos los servicios que engloba un Gobierno Municipal como la recolección de la basura, servicios públicos municipales, ya no los piden de primera calidad sino de perdida como lleguen, ahí es donde se hacen compromisos porque piden la pavimentación de calles.

“Que te piden la atención inmediata porque ya no soportar el estar viviendo entre aguas negras dentro de sus casas, entonces eso es lo que poden los ciudadanos”, subrayó Pucheta Sánchez, entre otros puntos.