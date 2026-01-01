Es mazatleca la primera bebé nacida en 2026 en el IMSS en Sinaloa

El primer nacimiento de este 2026 en Sinaloa se registró en Mazatlán.

Una niña nació la mañana del 1 de enero en el Hospital General de Zona No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El IMSS Sinaloa informó que la recién nacida llegó al mundo a las 08:00 horas, con un peso de 3.25 kilogramos y una talla de 53 centímetros.

Aseguró que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud.

La institución señaló que el parto fue atendido conforme a los protocolos de salud materno-infantil establecidos para garantizar la seguridad de la madre y del recién nacido.

Asimismo, recordó a las mujeres embarazadas la importancia de mantener un adecuado control prenatal para prevenir complicaciones antes, durante y después del parto.

Ante signos de alerta como hinchazón excesiva de cara, manos o pies, dolor de cabeza persistente, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución de movimientos fetales o cualquier tipo de sangrado, se recomendó acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS señaló que en Sinaloa cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender emergencias obstétricas.