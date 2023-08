Miguel es un joven que le gusta ayudar a las personas, su pasión por ayudar empezó desde muy pequeño debido a que creció en una familia que se dedicaba a servir a la ciudadanía.

”En mi familia siempre ha habido bomberos, paramédicos, tenía mucho la suerte y hasta la fecha, de que voy por la calle y siempre me topo accidentes de cualquier tipo o personas que necesitan algún tipo de auxilio”, dijo Miguel, en entrevista con Noroeste por motivo del Día de la Juventud que se celebra este sábado 12 de agosto.

“Me gusta ayudar a la gente no de una manera tan altruista, como ir a hacer servicio comunitario y ese tipo de cosas, me gusta atender pacientes heridos o enfermos en situaciones de desastres. Realmente no hay nada que me haga más feliz que el trabajo que estoy haciendo hoy en día”.

Miguel comentó que vive con su abuelo, el cual lo apoya porque entiende lo difícil que es ser paramédico y los sacrificios que conlleva.

“Se siente feliz, me entiende, no llegó a la casa en dos días porque estoy de guardia y no me dice nada, me pregunta cómo me fue, por lo general me recibe con un plato de comida”, expresó Miguel.

Para Miguel ser paramédico de Cruz Roja, pertenecer a una institución tan importante en México es un honor y un sentimiento muy bonito, que lo hace muy feliz en su vida, y considera que las personas deben de permitirse vivir y conocer a fondo lo que Cruz Roja realiza por la ciudadanía.

“Hagan aquello que más los haga feliz no importa lo que les digan las demás personas, no importa si es algo que les deje mucho, que les deje poco, al final de cuentas el sentido de la vida lo halla uno mismo, el chiste es pasar por aquí vivir a gusto, vivir a gusto con lo que uno hace, lo demás sale sobrando”, dijo Miguel.

El joven paramédico invitó a la ciudadanía a valorar más a los cuerpos de emergencia ya que en ocasiones son menospreciados por la sociedad, sin importar la ayuda que brindan a las personas. Así como también exhorta a la población para que se prepare en primeros auxilios.

“Hay que concientizarnos sobre que los primeros auxilios son realmente importantes dado a que actualmente las personas piensan que aprender primeros auxilios está demás, cuando hay situaciones por ejemplo donde sólo hay 10 minutos que hacen la diferencia, si una persona va a poder salir de la situación en la que se encuentra o ya no hay nada que podamos hacer nosotros al arribar al lugar”, expresó Miguel.