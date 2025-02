Es momento de buscar otros mercados para exportar camarón, considera Secretaria de Pesca de Sinaloa

Ante la posibilidad de que Estados Unidos aplique un 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa manifestó que es momento de buscar otras alternativas de exportación de productos como el camarón y puede ser Europa, pero también se debe consumir en México.

“Yo creo que mi Presidenta (de la República, Claudia Sheinbaum) lo ha hecho muy bien, creo que tenemos una mujer muy preparada al frente del País, los tratos los está dando ella con el Presidente, nosotros nada más estaríamos especulando, pero también es momento de voltear a ver otro socio comercial, también es momento de ver otros panoramas, de no todo sea exportación a Estados Unidos sino buscar otras alternativas, a lo mejor nos va bien en otro lugar”, añadió Flor Emilia Guerra Mena en entrevista.

“A veces decimos más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero con esa frase nos estamos negando a conocer algo bueno, entonces el apoyo del Gobierno tanto federal como estatal a los acuacultores siempre ha estado y siempre va estar, esperemos que los negociadores de los tratados, y en este caso de los acuerdos, pues hagan un buen trabajo como lo han hecho hasta ahorita, no especulemos, a veces la especulación es mala, pero ya lo dijo nuestra Presidenta: el mejor camarón es el sinaloense y creo que con esa frase está arropando a los productores, en este caso no sólo a los de Sinaloa sino a los de todo México”.

Reiteró que Sinaloa es un ejemplo a nivel nacional de productores y comercializadores y la pesca sigue estando en boga aquí en la entidad.

Esos nuevos mercados pueden ser Europa, además se tienen tratados con Sudamérica, excepto Ecuador que es el que está dando un poco de lata, pero el no tener tratado de libre comercio con ese país no quiere decir que no se pueda tener comercio con él, simplemente que se pagaría el arancel.

“Pero podríamos ir a Europa, empezar a ver el ‘viejo mundo’ por qué no, sabemos que en Asia también se produce (camarón) y tenemos muchos países muy competitivos, pero lo más importante más allá de exportar es consumirlo aquí, sí es un llamado a consumir lo local, pues primero somos nosotros y no dejar que el producto extranjero le haga menos al producto mexicano, somos los principales productores en materia pesquera y acuícola”, recalcó.

“Y a veces preferimos los productos que vienen de otro país, que si es más barato, lo barato a veces sale caro, nosotros tenemos un estándar de calidad muy alto, nosotros sí cumplimos con las normas, nosotros sí cumplimos con todo el tema de sanidad e inocuidad, los productos que se producen en Sinaloa no sólo son los más ricos sino son los más sanos e inocuos y el llamado es para que también volteen a ver al interior del país que podamos en otros estados poder disfrutar del recurso que tenemos aquí en Sinaloa, espero que la expectativa que haya generado la Presidenta con promovernos con los camarones más ricos genere empatía en otros estados y vengan a probar los mariscos y sepan que tenemos un carnaval maravilloso, pero también tenemos una muy buena gastronomía”:

También expresó que es mejor la tilapia que se produce en las presas de Sinaloa y en la acuacultura que la tilapia que traen de otros países asiáticos.

“Tiene mejor calidad la nuestra, nosotros repoblamos con productos certificados de nuestros Centros de Reproducción de aquí de alevines, son sinaloenses los Centros Productores de alevines, las larvas que se siembran en las instalaciones acuícolas, las larvas de camarón también se producen aquí en el sur de Sinaloa y también son monitoreadas, tienen alta calidad, entonces no tenemos que andar buscando por otro lado lo que ya tenemos aquí, entonces hay que presumir, pero también consumir lo local, hay que consumir lo nuestro, primero Sinaloa”, continuó la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en la entidad.

Originalmente el Presidente de los Estados Unidos anunció la aplicación de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos a partir del pasado 1 de febrero, pero fueron pospuestos para el 4 de marzo tras un acuerdo con el Gobierno mexicano a cambio de que éste último aplicara acciones para detener el tráfico de drogas y migrantes a la Unión Americana y ya lo está haciendo.