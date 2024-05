“Para mí es muy triste, es muy triste para mí no tenerla porque siempre la extrañamos, a veces queremos soñar que la tenemos viva, pero desgraciadamente con Dios no podemos y sí nos da mucha melancolía cada que se llega el 10 de mayo, su cumpleaños, las navidades, todo esto es de tristeza, pero le agradezco a Dios que me la prestó muchos años”.

Mientras su hija se afanaba limpiendo la tumba, recordó que su mamá falleció a los 73 años de edad por lo que ya conoció hasta a sus bisnietos.

Dio a conocer que también acuden a visitar la tumba de su mamá sus hermanos que aún viven, porque en total eran 7, pero ya fallecieron 2, por lo que quedan 5 que acuden a visitarla.

“Tiene que seguir la tradición el 10 de mayo, su cumpleaños, las navidades que no la tenemos, que deseamos que esté con nosotros en las navidades, pero no la tenemos, desgraciadamente con Dios no podemos, Él decide cuándo, qué día, ni qué momento ni nada para que pasen estas cosas”, continuó Velia Rosa.

Manifestó que varias personas ya no tienen con vida a sus mamás, por lo que a quienes sí la tienen les pidió que la cuiden, que la valoren y que la apapachen.

“Que la cuiden, que la quieran, que la apapachen, la abracen y la besen y la acaricien y todo, es que yo con mi mamá siempre fui muy querendona”, expresó.

“Les agradezco a esos hijos que tienen todavía a su mamá vida que la cuiden mucho y que la respeten y la valoren y no la critiquen por nada porque a veces critican sin saber, eso es lo que pido, que cuiden a su mamá las que tienen a su mamá porque yo, desgraciadamente, pues ya la tengo allá en el cielo junto con mis hermanos”.

La señora Velia Rosa es una de las personas que ayer adelantó el llevarle flores a la tumba de su mamá y en memoria de su hermana, pero será este viernes cuando se espera la mayor afluencia de visitantes a los panteones de Mazatlán a lleva ofrendas florales por el Día de las Madres.

Desde semanas antes trabajadores del Ayuntamiento, y todavía este jueves, realizaban labores de limpieza en los camposantos para que estén en buenas condiciones para abrir sus puertas de las 8:00 a las 18:00 horas, dijo el jefe del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Rosendo Meza.

“La única restricción que hay es no violentar, no alterar el orden público, lo más normal, lo más común, obviamente no se permite la ingesta de bebidas alcohólicas ni mucho menos drogas ni sustancias sicotrópicas, fuera de ahí la gente puede ingresar con una silla o con alguna lona o un paraguas, eso es tolerable por el sol, grupos musicales se necesita un previo permiso del Departamento de Panteones, no es llegar porque ahí es donde se puede alterar el orden”, continuó Servando Meza.

“Tiene que ser previo porque a pesar de que hoy y mañana son días festivos eso no quiere decir que haya personas que hayan fallecido, inclusive pueden llegar hoy a sepultar a alguien, todo eso tenemos que considerar para no perturbarlos, ya en el caso de los ciudadanos que vayan a hacer una sepultura igual a veces dicen fue deseo que la persona que vamos a enterrar, papá, abuelo, lo que sea, que lo despidiéramos con banda, entonces ahí es donde entra la tolerancia de la música, pero previa autorización del Departamento de Panteones”.