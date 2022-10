$!Es necesario que en Sinaloa se legisle sobre la voluntad anticipada: Consejo de Notarios

Esta figura legal sirve para dejar ante notario qué hacer ante un escenario donde la muerte sea inminente, ya sea por accidente o enfermedad, actualmente Sinaloa no cuenta con una ley de esta naturaleza, y sólo 11 estados en México la tienen, explicó el Presidente del Consejo de Notarios.

“La intención es dar a conocer a todos los medios el gran evento que vamos a realizar, algo que es novedoso, este tema de lo que es la voluntad anticipada, es un tema que va dirigido principalmente a los notarios, congresistas en el Estado, a la Barra Mexicana de Abogados, al sector médico, al sector Salud y a los estudiantes en general”, mencionó.

“Ya existe en nuestro país, pero es pocamente utilizado, la voluntad anticipada es un acto por medio del cual una persona decide cómo quiere que sea tratado al momento del fin de vida, cuando una persona ya está en una enfermedad terminal, me refiero a una enfermedad que no es regresiva, solo progresiva”, añadió.

Para Llausás Azcona es importante que haya una Ley de Voluntad Anticipada en Sinaloa, sobre todo porque evita conflictos familiares, y se respeta la decisión de quien perderá su vida.

“Algo que hay que poner sobre la mesa, es que Sinaloa no tiene Ley de Voluntad Anticipada, ¿qué quiere decir esto?... en los estados donde no existe esta legislación, las personas que deciden esto, son la esposa, o los hijos, y en ocasiones los propios hijos no se ponen de acuerdo, unos quieren que las intervengan, otros que no”, indicó.